Нардепа з Одеси Дмитрука виключили із фракції "Слуга народу" (відео)

Напередодні парламентарій звинуватив президентську політсилу в корупції та "моральному занепаді".

Одеського народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили із фракції "Слуга народу". Про це під час пленарного засідання Верховної Ради повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

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"Повідомляю про рішення депутатської фракції партії "Слуга народу" виключити зі складу фракції народного депутата України Дмитрука Артема Геннадійовича", — сказав Корнієнко.

Після цього парламентарі продовжили розглядати інші питання.

Процедуру виключення з монобільшості Дмитрука, обраного до Ради округу №133 (Київський район Одеси), ініціювали під час засідання фракції, яке відбулося увечері 15 листопада. Коментуючи це рішення, нардеп написав у своєму каналі в Telegram, що на парламентських виборах 2019 року багато хто проголосував за партію "Слуга народу", проте наразі політсила, за словами політика, "інфікована вірусом політичної корупції та морального занепаду на всіх рівнях".

"Ні для кого вже не секрет, що депутати та мери місцевих рад скуплені ще на стадії розподілу партійних квот і працюють на користь вузького кола олігархату. Корупція процвітає", — написав Дмитрук.

Нагадаємо, у жовтні Артем Дмитрук не підтримав ініційоване "слугами" відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради та не голосував за призначення новим головою парламенту Руслана Стефанчука. Також нардеп неодноразово виступав із критикою порядку денного президентської політсили.

На початку листопада голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звинуватив Дмитрука в тому, що той почав "виляти" від їхньої політсили і використовує в медійній кампанії "точно не зелені кольори". У відповідь на це нардеп з Одеси порівняв лідера монобільшості з Мауглі та заявив, що той "розмовляє мовою джунглів".

Згодом стало відомо, що Дмитрук увійшов до складу міжфракційного парламентського об'єднання "Розумна політика", лідером якого став Разумков.