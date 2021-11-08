Разумков оголосив повний склад свого об'єднання "Розумна політика" (список)

До нього увійдуть 22 представники "Слуги народу", один позафракційний нардеп і два члени "Батьківщини". Об'єднання офіційно створять наступного пленарного тижня.

Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков подав звернення до чинного голови парламенту Руслана Стефанчука про створення міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика". До нього увійдуть 25 народних депутатів, 22 з яких, окрім голови МФО, є членами пропрезидентської фракції "Слуга народу". Про це свідчить копія звернення, опублікована на сторінці Разумкова у Facebook.

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Повний список нардепів, які увійдуть до об'єднання "Розумна політика", має такий вигляд:

Дмитро Разумков (СН) Володимир Козак (СН) Василь Мокан (СН) Роман Соха (СН) Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") Неллі Яковлєва (СН) Оксана Дмитрієва (СН) Валерій Божик (СН) Дмитро Микиша (СН) Артем Дмитрук (СН) Володимир Кабаченко ("Батьківщина") Ольга Солодуха (СН) Олег Воронько (СН) Олександр Бакумов (СН) Людмила Буймістер (позафракційна) Ольга Коваль (СН) Іван Юнаков (СН) Михайло Новіков (СН) Роман Бабій (СН) Аліна Загоруйко (СН) Костянтин Касай (СН) Дмитро Гурін (СН) Євген Петруняк (СН) Михайло Крячко (СН) Дар'я Володіна (СН)

Звернення щодо створення МФО вже перебуває на розгляді керівництва парламенту.

"Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!" — заявив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила Разумкова у відставку 7 жовтня, за це проголосували 284 народні депутати. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього заявив про наявність підстав для позбавлення ексспікера депутатського мандата.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології показав результати дослідження, згідно з якими рейтинг президента Володимира Зеленського знизився на тлі недавніх політичних подій, у тому числі й відставки Разумкова з посади спікера парламенту.