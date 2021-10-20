Рейтинг Зеленського впав після відставки Разумкова, "вагнергейту" та "Досьє Пандори", — КМІС

Більшість українців вірять, що в Зеленського є офшорні рахунки за кордоном, а також що вище керівництво країни причетне до зриву операції з затримання "вагнерівців".

Рейтинг президента Володимира Зеленського значно впав на тлі недавніх політичних подій — відставки Дмитра Разумкова з поста спікера Ради, публікації результатів розслідування про офшори "Досьє Пандори" та "вагнергейту". Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене серед 1200 респондентів із 15 по 18 жовтня.

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Згідно з опитуванням, найбільшу підтримку в першому турі президентських виборів мав би чинний глава держави Володимир Зеленський — 24,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором, 19,1% серед усіх опитаних. Далі за ним ідуть народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (15,6% і 12,1% відповідно) і нардепка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2% і 9,4%)

Загальний рейтинг за підсумками опитування виглядає таким чином:

Президент України Володимир Зеленський — 24,7% (19,1%);

Петро Порошенко ("Європейська солідарність") — 15,6% (12,1%);

Юлія Тимошенко ("Батьківщина) — 12,2% (9,4%);

Юрій Бойко (ОПЗЖ) — 9,4% (7,3%);

Ігор Смешко ("Сила і честь") — 7,8% (6%);

Дмитро Разумков (ексспікер Верховної Ради, нардеп) — 7,1% (5,5%);

Євген Мураєв ("Наші") — 6,2% (4,8%);

Володимир Гройсман ("Українська стратегія") — 5,3% (4,1%);

Олег Ляшко ("Радикальна партія") — 5,1% (4,0%);

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) — 2,9% (2,3%);

Олег Тягнибок (ВО "Свобода") — 1,3% (1,0%);

Кіра Рудик ("Голос") — 0,8% (0,6%).

[ + – ] Президентський рейтинг від КМІС

Відставка Разумкова

Що стосується відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради, то до цієї події негативно ставляться 39,1% опитаних, тоді як позитивно про це висловилися 8% українців. 44,1% респондентів байдужі до цього питання.

Більшість опитаних (57,2%) вважають, що відставка Разумкова нічого не змінить, 24,3% респондентів побачили у звільненні спікера "перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента". Прискорення реформ в Україні після відкликання голови Верховної Ради очікують 6,6% українців.

Вагнергейт

На запитання соціологів про те, чи знають що-небудь, читали або бачили про зрив операції українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної військової армії Вагнера — "Вагнергейт" — 51,5% респондентів відповіли ствердно, хоча лише 11,6% із них стверджують, що добре поінформовані в цьому питанні. 39,9% українців заявили, що знають про інцидент, але не в курсі його деталей, а 46,8% респондентів повідомили, що чують про це вперше.

39,5% опитаних вважають, що зрив можливої спецоперації стався через передачу або "злив" інформації з боку української влади, ще 19,7% звинувачують у цьому брак професіоналізму та помилки вищого керівництва країни. Як причину провалу операції 8,9% назвали непрофесіоналізм українських спецслужб, а ще 7,7% опитаних вважають, що російські або білоруські спецслужби могли самі дізнатися про спецоперацію та зірвати її. У випадковий збіг обставин вірять 2,7% українців.

Досьє Пандори

61,7% знають про міжнародне розслідування офшорів Pandora Papers ("Досьє Пандори"), тільки 13,8% із них вважають, що добре поінформовані щодо цього інциденту. 47,9% опитаних стверджують, що чули про розслідування, але не знають його деталей.

У той же час 77,1% респондентів вважають неприпустимим володіння офшорними рахунками за кордоном із боку вищих посадових осіб країни та провідних політиків. Не бачать у цьому нічого поганого 15,6% українців.

Однак незалежно від того, чи знали респонденти про "Досьє Пандори", 56,9% із них вірять, що президент Зеленський і його партнери у бізнесі мають офшорні рахунки за кордоном, а український олігарх Ігор Коломойський міг виводити з ПриватБанку гроші, у тому числі через рахунки "Студії "Квартал 95". Не вірять у це 22,6% опитаних.

Серед тих, хто стверджує, що володіє інформацією про "Досьє Пандори", результатам розслідування вірять 85,4% українців, зворотної думки дотримуються 11,6% опитаних. У групі українців, які чули про інцидент, але не знають деталей, ці показники склали 60,8% і 20,3% відповідно, а серед людей, які не чули про розслідування, вірять його результатам 42,3% опитаних, не вірять — 29,4%.

На запитання соціологів про те, у якому напрямку рухаються справи в країні, 61,7% українців відповіли "в неправильному", зворотної думки дотримуються 22,7% опитаних.

Висновки з дослідження КМІС

Соціологи констатували, що рейтинг Зеленського помітно знизився в порівнянні з вересневим опитуванням, коли рівень підтримки глави держави становив 33,3% серед тих, хто визначився з вибором, і 25,4% серед усіх респондентів — падіння склало 8,6 і 6,3 процентних пунктів відповідно. Соціологи допустили, що це може бути пов'язано з тим, що у вересні в списку кандидатів не було колишнього глави українського парламенту Дмитра Разумкова.

Негативна динаміка підтримки президента, за словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, може бути пов'язана з одночасним впливом таких подій, як "вагнергейт", "Досьє Пандори" та відставка Дмитра Разумкова з поста спікера Ради на тлі обговорення комунальних тарифів. У той же час Грушецький зазначив, що падіння рейтингу Зеленського спостерігається ще з моменту проведення опитування в травні цього року.

У той же час із останнього місяця весни зросла підтримка Разумкова — проте в цьому випадку варто враховувати, що в нього останнім часом була сильна увага з боку ЗМІ, додали в КМІС.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, крім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Коментуючи цей метод, Грушецький пояснив, що респонденти, опитані методом телефонних інтерв'ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти та трохи активніші, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв'ю.

Раніше Зеленський висловлювався щодо всіх подій, які, за припущенням соціологів інституту, могли вплинути на його рейтинг.

Так, глава держави перед відставкою Разумкова з посади спікера парламенту звинувачував його у винесенні розбіжностей всередині провладної команди в суспільне поле. Також Зеленський дорікнув уже колишній главі Ради тим, що його позиція щодо деолігархізації та санкцій не збігається з думкою партії. У той же час президент назвав процес звільнення спікера "внутрішньофракційною справою".

Що стосується "вагнергейту", то Зеленський запевнив, що Україна не вела спецоперацію із затримання російських бойовиків із ПВК "Вагнера".

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — ідея інших країн, і те, що Україну максимально затягували в це питання — правда", — сказав глава держави.

Крім цього, реагуючи на розслідування "Досьє Пандори", Зеленський не став заперечувати, що використовував офшори в інших країнах. Однак він запевнив, що "Квартал 95" використовував іноземні рахунки, щоб не дозволити владі за президентства Віктора Януковича тиснути на студію. При цьому президент зазначив, що відмиванням грошей через офшори ні він, ні інший член "Кварталу" не займався.