Зеленський, Путін, Шакіра. В "Досьє Пандори" розкрили офшори світових лідерів і VIP-персон

Згідно з розслідуванням "Досьє Пандори", президент України до вступу на посаду передав частку в офшорній компанії свому майбутньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Близько 35 діючих і колишніх світових лідерів, а також понад 300 чиновників і зірок виявилися замішаними в офшорних схемах, за допомогою яких вони ставали володарями нерухомості у Великобританії, США, Монако та інших країнах. Про це повідомляють BBC і The Guardian з посиланням на розслідування, яке отримало назву "Досьє Пандори" (Pandora Papers).

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У числі світових лідерів, які стали фігурантами "Досьє Пандори" — президент України Володимир Зеленський.

За даними Консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, президент України Володимир Зеленський та його партнери по "Студії Квартал 95" володіли мережею офшорних компаній, пов'язаних з їх бізнесом, розташованими на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Белізі.

"Нинішній перший помічник Зеленського Сергій Шефір, а також глава Служби безпеки країни (Іван Баканов) входили в офшорну мережу", — стверджують журналісти.

За їх словами, Шефір та ще один діловий партнер використовували офшорні компанії для придбання дорогої лондонської нерухомості.

"Приблизно під час свого обрання в 2019 році Зеленський передав свої частки в ключовий офшорній компанії Шефіру, але вони, схоже, домовилися, щоб сім'я Зеленського продовжувала отримувати гроші від офшору", — пишуть розслідувачі.

[ + – ] Так проілюструвала публікацію про "Досьє Пандори" британська The Guardian Фото: Колаж The Guardian

Також в список учасників офшорних схем, згідно розслідування "Досьє Пандори" (Pandora Papers) потрапили

Король Йорданії Абдалла II — майно в Великобританії і США на суму в 70 мільйонів фунтів стерлінгів

Екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер і його сім'я — офіс в Лондоні за 312 тисяч фунтів стерлінгів

Президент Росії Володимир Путін — активи в Монако

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш — нерухомість у Франції на 15 мільйонів євро

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, його сім'я і соратники — угоди на суму понад 400 мільйонів фунтів

Президент Кенії Ухуру Кеніата і його сім'я — володіння мережею офшорних компаній, пов'язаних з фірмами, одна з яких оцінюється в 30 млн доларів

Найближче оточення прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана, члени сім'ї та міністри — компанії і трасти, які володіють мільйонами доларів

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо — замінив панамський фонд, який щомісяця виплачував платежі своїм близьким членам сім'ї, трастом, що базуються в Південній Дакоті в США.

Колумбійська співачка Шакіра

Німецька модель Клаудія Шиффер

Журналісти нагадали, що "Досьє Пандори" продовжує серію публікації документів про офшори, включаючи "файли FinCen", "Райські документи", "Панамське досьє" і "Luxembourg leaks".

"Pandora Papers — це витік майже 12 мільйонів документів і файлів, які розкривають таємне багатство і операції світових лідерів, політиків і мільярдерів. Дані були отримані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів в Вашингтоні, округ Колумбія, і привели до одного з найбільших в історії глобальних розслідувань. Понад 600 журналістів з 117 країн побачили приховані статки деяких з наймогутніших людей на планеті", — описує розслідування BBC.

Журналісти пояснили, що "Досьє Пандори" розкриває складні мережі компаній, створених за кордоном для прихованого володіння грошима та активами. Так, хтось може володіти майном в Британії через мережу компаній, які базуються в інших "офшорних" країнах.

На території таких держав:

легко створювати компанії;

є закони, які ускладнюють ідентифікацію власників компаній;

найнижчий податок на прибуток або його відсутність.

"Офшорні" країни також називають податковими притулками або секретними юрисдикціями. Їх вичерпного переліку на даний момент немає, проте найбільш відомі напрямки включають британські заморські території, такі як Кайманові острови і Британські Віргінські острови, а також такі країни, як Швейцарія і Сінгапур.

Раніше Фокус розповідав, які дані про офшори були представлені громадськості в рамках "Панамагейту" та публікації "файлів FinCen".