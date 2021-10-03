Зеленский, Путин, Шакира. В "Досье Пандоры" раскрыли офшоры мировых лидеров и VIP-персон

Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность передал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру.

Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах. Об этом сообщают BBC и The Guardian со ссылкой на расследование, которое получило название "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

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В числе мировых лидеров, ставших фигурантами "Досье Пандоры" — президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Консорциума журналистов-расследователей OCCRP, президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по "Студии Квартал 95" владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, расположенными на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

"Нынешний первый помощник Зеленского Сергей Шефир, а также глава Службы безопасности страны (Иван Баканов) входили в офшорную сеть", — утверждают журналисты.

По их словам, Шефир и еще один деловой партнер использовали офшорные компании для покупки дорогостоящей лондонской недвижимости.

"Примерно во время своего избрания в 2019 году Зеленский передал свои доли в ключевой офшорной компании Шефиру, но они, похоже, договорились, чтобы семья Зеленского продолжала получать деньги от офшора", — пишут расследователи.

[ + – ] Так проиллюстрировала публикацию о "Досье Пандоры" британская The Guardian Фото: Коллаж The Guardian

Также в список участников офшорных схем, согласно расследованию "Досье Пандоры" (Pandora Papers) попали

Король Иордании Абдалла II — имущество в Великобритании и США на сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов

Экс-премьер-министр Тони Блэр и его семья — офис в Лондоне за 312 тысяч фунтов стерлингов

Президент России Владимир Путин — активы в Монако

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш — недвижимость во Франции на 15 миллионов евро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его семья и соратники — сделки на сумму более 400 миллионов фунтов

Президент Кении Ухуру Кениата и его семья — владение сетью офшорных компаний, связанных с фирмами, одна из которых оценивается в 30 млн долларов

Ближайшее окружение премьер-министра Пакистана Имрана Хана, члены семьи и министры — компании и трасты, владеющие миллионами долларов

Президент Эквадора Гильермо Лассо — заменил панамский фонд, который ежемесячно выплачивал платежи своим близким членам семьи, трастом, базирующимся в Южной Дакоте в США.

Колумбийская певица Шакира

Немецкая модель Клаудия Шиффер

Журналисты напомнили, что "Досье Пандоры" продолжает серию утечек документов об офшорах, включая "файлы FinCen", "Райские документы", "Панамское досье" и "люксембургские утечки".

"Pandora Papers — это утечка почти 12 миллионов документов и файлов, раскрывающих тайное богатство и сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров. Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей в Вашингтоне, округ Колумбия, и привели к одному из крупнейших в истории глобальных расследований. Более 600 журналистов из 117 стран увидели скрытое состояние некоторых из самых могущественных людей на планете", — описывает утечку BBC.

Журналисты объяснили, что "Досье Пандоры" раскрывает сложные сети компаний, созданных за границей для скрытого владения деньгами и активами. Так, кто-то может владеть имуществом в Британии через сеть компаний, которые базируются в других "офшорных" странах.

На территории таких государств:

легко создавать компании;

есть законы, которые затрудняют идентификацию владельцев компаний;

низкий налог на прибыль или его отсутствие.

"Офшорные" страны также называют налоговыми убежищами или секретными юрисдикциями. Их исчерпывающего списка на данный момент нет, однако наиболее известные направления включают британские заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, а также такие страны, как Швейцария и Сингапур.

Ранее Фокус рассказывал, какие данные об офшорах были представлены общественности в рамках "Панамагейта" и публикации "файлов FinCen".