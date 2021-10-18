"Проти мене бруду немає", — Зеленський прокоментував розслідування Pandora Papers щодо офшорів

За словами глави держави, він не побачив ніякої нової інформації у фільмі "Офшор 95" і запевнив, що Студія "Квартал 95" не займалася відмиванням грошей в офшорах.

Президент Володимир Зеленський не заперечує, що використовував офшори в інших країнах. Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV.

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За його словами, він не побачив у фільмі "Офшор 95", який підготували журналісти проекту "Слідство.Інфо", нічого нового та задоволений, що журналісти не змогли знайти жодного компромату на нього як президента з моменту вступу на посаду.

Ба більше, як зазначає президент, більшість фактів, показаних у фільмі "Офшор 95", раніше транслювалися на українському телебаченні.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже, я вам кажу як професіонал. По-перше, нічого нового, це було для мене, як дежавю. У 2019 все те ж кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, навіть, здається, там він (Порошенко — ред.) кричав зі сцени: "Гроші Квартал отримував від ПриватБанку, Коломойського". Все це стара історія", — підкреслив Зеленський в ефірі телеканалу.

Глава держави не став заперечувати, що користувався офшорами під час президентства Віктора Януковича. За словами Зеленського, у той час всі телеканали мали компанії в інших державах, щоб на них не могли впливати в політичному плані.

Президент запевнив, що тодішня влада хотіли впливати на Студію "Квартал 95" через політичну сатиру.

"Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було ... називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95". Відкривалися компанії за кордоном, крім тих, які були на території України. Відмиванням грошей у 2012 році, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні один член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", — підсумував Володимир Зеленський в інтерв'ю ICTV.

[ + – ] Володимир Зеленський уперше прокоментував свої офшори

Раніше Фокус повідомляв, що в розслідуванні Pandora Papers спливла інформація про офшори Зеленського. За даними міжнародних журналістів, офшори Зеленського могли отримати $41 млн від компаній, які пов'язані з бізнесменом Ігорем Коломойським. Бенефіціаром однієї з офшорних фірм, яка продовжує отримувати дивіденди, є перша леді Олена Зеленська.

Також Фокус розповідав, що в Офісі президента відреагували на офшори Зеленського. Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, у розслідуванні Pandora Papers і фільмі "Офшор 95" немає ніякої компрометуючої інформації на президента.