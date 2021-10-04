"Немає нічого компрометувального", — Офіс президента про розслідування щодо офшорів Зеленського

В ОП стверджують, що представлена в розслідуванні інформація вже використовувалася опонентами президента під час виборчої кампанії 2019 року.

У розслідуванні "Pandora Papers" немає ніякої компрометувальної інформації стосовно до президента Володимира Зеленського. Про це в коментарі Фокусу заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, розслідування міжнародних журналістів охоплює період до переходу Володимира Зеленського на державну роботу.

Михайло Подоляк у коментарі Фокусу зазначив, що розслідування "Pandora Papers" лише довело безумовне виконання главою держави антикорупційних норм національного законодавства.

"По-друге, бізнес-практики в Україні 2000-х і першої половини 2010-х років вимагали юридичних інструментів для захисту власності від агресивних дій тодішньої держави. По-третє, "Студія Квартал 95" завжди була і залишається прозорим бізнесом, функціонування яких навіть теоретично не може викликати юридичних претензій. Більше того, цей бізнес ніколи не мав ні найменшого відношення до державних фінансів або державних регулятивних органів. Захищати цей бізнес в умовах тодішньої влади Януковича та інших корумпованих діячів було цілком зрозумілим завданням", — продовжив радник глави ОП.

Михайло Подоляк також заявив, що саме за президентства Володимира Зеленського в Україні почали вручати підозри екскерівництву "ПриватБанку" і менеджерам інших сумнівних організацій. Крім цього, було забезпечено ухвалення банківського, антиофшорного і податкового законодавства, яке робить прозорими економічні процеси й інтегрує Україну з глобальною системою контролю фінансових коштів.

"Ну, і нарешті, по-п'яте, практично вся ця інформація вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року. Ні тоді, ні тим більше зараз у цій інформації немає нічого компрометувального", — резюмував радник глави ОП в коментарі Фокусу.

Pandora Papers — офшори Зеленського

Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP опублікував проєкт Pandora Papers, у якому опублікована інформація про реєстрацію та обслуговування офшорних компаній главами держав і топ-чиновниками з 90 країн світу.

У межах проєкту Pandora Papers розкрили офшорну нерухомість українських політиків і бізнесменів за кордоном. Так, нерухомістю у Великобританії володіють Сергій Шефір, дочка Бориса Ложкіна, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, бізнесмен Олександр Ярославський і дочка ексглави ЦВК Сергія Ківалова.

Проєкт Pandora Papers також розкрив офшори Зеленського, які могли отримати $40 млн від компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським.