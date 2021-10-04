"Нет ничего компрометирующего", — Офис президента о расследовании по офшорам Зеленского

В ОП утверждают, что представленная в расследовании информация уже использовалась оппонентами президента во время избирательной кампании 2019 года.

В расследовании "Pandora Papers" нет никакой компрометирующей информации по отношению к президенту Владимиру Зеленского. Об этом в комментарии Фокусу заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, расследование международных журналистов охватывает период до перехода Владимира Зеленского на государственную работу.

Михаил Подоляк в комментарии Фокусу отметил, что расследование "Pandora Papers" лишь доказало безусловное выполнение главой государства антикоррупционных норм национального законодательства.

"Во-вторых, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали юридических инструментов для защиты собственности от агрессивных действий тогдашнего государства. В-третьих, "Студия Квартал 95" всегда была и остается прозрачным бизнесом, чье функционирование даже теоретически не может вызвать юридических претензий. Более того, этот бизнес никогда не имел ни малейшего отношения к государственным финансам или государственным регуляторами органам. Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", — продолжил советник главы ОП.

Михаил Подоляк также заявил, что именно при президентстве Владимира Зеленского в Украине начали вручать подозрения экс-руководству "ПриватБанка" и менеджерам других сомнительных организаций. Помимо этого, было обеспечено принятие банковского, антиофшорного и налогового законодательства, которое делает прозрачными экономические процессы и интегрирует Украину с глобальной системой контроля финансовых средств.

"Ну и наконец, в-пятых, практически вся данная информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", — резюмировал советник главы ОП в комментарии Фокусу.

Pandora Papers — офшоры Зеленского

Консорциум журналистов-расследователей опубликовал проект Pandora Papers, в котором опубликована информация о регистрации и обслуживании офшорных компаний главами государств и топ-чиновниками из 90 стран мира.

В рамках проекта Pandora Papers раскрыли офшорную недвижимость украинских политиков и бизнесменов за границей. Так, недвижимостью в Великобритании владеют Сергей Шефир, дочь Бориса Ложкина, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, бизнесмен Александр Ярославский и дочь экс-главы ЦИК Сергея Кивалова.

Проект Pandora Papers также раскрыл офшоры Зеленского, которые могли получить $40 млн от компаний, связанных с Игорем Коломойским.