Офшорные компании Зеленского и "Квартала 95" могли получить $40 млн от Коломойского, — Pandora Papers

Бенефициаром одной из компании Film Heritage, получающей дивиденды из офшоров, является первая леди Елена Зеленская.

Президент Украины Владимир Зеленский может получать доход с офшорной компании Film Heritage, которая зарегистрирована в Белизе (Центральная Америка). Об этом говорится в международном расследовании журналистов "Pandora Papers".

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Pandora Papers — офшоры Зеленского

Как известно, до избрания на должность президента Украины Владимир Зеленский со своей женой владели 25% компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе другую фирму Film Heritage. В 2019 году комик передал долю в компании своему партнеру по "Квартал 95" Сергею Шефиру, который позже станет помощником президента Украины.

Эксперт по финансовым махинациям Мартин Вудс, изучивший документы по расследованию "Pandora Papers", утверждает, что в сертификате о передаче акции указано, что Сергей Шефир не платил за них.

Документы о передаче прав собственности на компанию Maltex подготовил юрист Юрий Азаров. Эксперт Мартин Вудс, комментируя эту сделку, заявил, что право собственности было просто передано от одного имени к другому без уплаты какой-либо суммы.

Через шесть недель после сделки Юрий Азаров, как утверждают журналисты-расследователи, подписал еще один документ, в котором оговаривалось, что Maltex будет продолжать выплачивать дивиденды компании Film Heritage Зеленского.

В декларации президента сказано, что конечным бенефициаром офшорной компании Film Heritage является первая леди Елена Зеленская.

[ + – ] Офшор Зеленского

Компания Fidelity, отвечая на запрос журналистов-расследователей, подтвердила, что она является зарегистрированным агентом Maltex Multicapital Corp и подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не является владельцем или бенефициаром какой-либо компании, находящейся под ее управлением.

Как пишет "Слидство.Инфо", журналисты которого также принимали участие в расследовании Pandora Papers, нашли подтверждение информации о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его коллег по "Кварталу 95" причастны к получению $40 млн от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Деньги перечислялись в период, когда Студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1". Громкие обвинения о переводе денег от компаний, связанных с Коломойским, в 2019 году выдвигал народный депутат VIII созыва от "БПП" Владимир Арьев.

[ + – ] Схема офшоров с компанией Зеленского Фото: slidstvo.info

[ + – ] Обвинения Владимира Арьева в адрес Зеленского

По данным расследователей, в 2012 году сотрудники "Квартал 95" зарегистрировали более десяти офшорных фирм на Виргинских островах, Белизе и Кипре, среди которых была и фирма Maltex Multicapital Corp. Номинальным центром сети офшорных компаний выступала фирма Davegra Limited, которую тогда возглавлял нынешний глава СБУ Иван Баканов.

В документах Pandora Papers сказано, что именно Иван Баканов подписал "трастовый договор", который зафиксировал отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Эксперт по структурировании активов Максим Греков, который ознакомился с документами Pandora Papers, предположил, что фирма нынешнего главы СБУ выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального бенефициара — Владимира Зеленского и его партнеров.

Pandora Papers — перевод денег от фирм, связанных с Коломойским

Судя по опубликованным документам, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставной капитал, а деньги переводились через кипрский филиал "ПриватБанка".

Однако, в расследовании Pandora Papers нет подтверждения, что речь идет о деньгах, выведенных из "ПриватБанка".

"Документы Pandora впервые частично подтвердили утверждения (Владимира Арьева — ред.): 10 компаний, которые якобы получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Информация об этом ранее не публиковалась. Однако новые документы не подтверждают утверждения Арьева о том, что офшоры получали деньги из ПриватБанка Коломойского. Они предоставляют лишь фрагментарную информацию о том, как деньги двигались через офшорную сеть Зеленского и его партнеров. Финансовые потоки, которые прослеживаются в документах, похоже, связаны с их телевизионным бизнесом, клиентом которого был Коломойский", — добавили в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности.

Журналисты-расследователи попытались получить комментарий от главы государства Владимира Зеленского, однако в Офисе президента сообщили, что "ответа не будет".

[ + – ] Расследование "Офшор 95" по компаниям Зеленского

Ранее Фокус сообщал, что журналисты-расследователи опубликовали Pandora Papers, в которых содержится информация о регистрации и обслуживании офшорных фирм мировыми лидерами и топ-чиновниками из 90 стран мира.

Также Фокус рассказывал, что Pandora Papers раскрыл недвижимость украинских политиков в Лондоне. Среди топ-чиновников и бизнесменов, на которых зарегистрирована офшорная недвижимость, оказались Сергей Шефир, Анастасия Ложкина, Геннадий Боголюбов и Александр Ярославский.