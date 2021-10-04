У украинских политиков и бизнесменов есть "офшорные" квартиры в Лондоне, – Pandora Papers

Первый помощник президента Сергей Шефир владеет двумя квартирами стоимостью не менее 5 млн долларов.

Украинские политики и бизнесмены владеют недвижимостью в Великобритании, зарегистрированной на офшорные компании. Информацию об этом нашли в документах Pandora Papers, сообщило издание "Слидство.Инфо".

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Журналисты-расследователи в целом выявили 681 анонимного владельца недвижимости в Британии. Им принадлежит 1,5 тысяч объектов общей стоимостью 5,5 млрд долларов. Среди них не менее 10 украинцев. Это владельцы компаний, на которые оформлена недвижимость.

Кто из украинцев через офшоры владеет недвижимостью в Великобритании:

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир — две квартиры в Лондоне стоимостью не менее 5 млн долларов.

Анастасия, дочь Бориса Ложкина, когда он был главой Администрации президента Петра Порошенко, приобрела за 4,6 млн долларов квартиру в Лондоне, где в то время она училась. Деньги на покупку она заняла у офшорной компании своего отца, которой не было в его декларации.

Бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов имеет отношение как минимум к девяти объектам недвижимости в Лондоне.

Имуществом в центре столицы Лондона владеет основатель группы DCH Александр Ярославский.

На имя дочери Сергея Кивалова, экс-нардепа и экс-главы ЦИК, зарегистрировано пять объектов лондонской недвижимости, три из которых вместе стоят не менее 13,5 млн долларов. Все они были приобретены 1999–2003 годах, когда Кивалов был депутатом.

Напомним, 3 октября международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал Pandora Papers – документы 14 юридических компаний, которые регистрировали и обслуживали офшорные фирмы 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира.

Документы изучали около 600 журналистов из 117 стран мира. В течение года они проанализировали 12 млн файлов.

Ранее Фокус рассказывал, какие данные об офшорах стали известными в рамках "Панамагейта" и публикации "файлов FinCen".