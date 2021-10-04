В українських політиків і бізнесменів є "офшорні" квартири в Лондоні, — Pandora Papers

Перший помічник президента Сергій Шефір володіє двома квартирами вартістю не менше 5 млн доларів.

Українські політики і бізнесмени володіють нерухомістю у Великобританії, зареєстрованою на офшорні компанії. Інформацію про це знайшли в документах Pandora Papers, повідомило видання "Слідство.Інфо".

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Журналісти-розслідувачі загалом знайшли 681 анонімного власника нерухомості в Британії. Їм належить 1,5 тисячі об'єктів загальною вартістю 5,5 млрд доларів. Серед них не менше 10 українців. Це власники компаній, на які оформлена нерухомість.

Хто з українців через офшори володіє нерухомістю у Великобританії:

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір — дві квартири в Лондоні вартістю не менше 5 млн доларів.

Анастасія, дочка Бориса Ложкіна, коли він був главою Адміністрації президента Петра Порошенка, придбала за 4,6 млн доларів квартиру в Лондоні, де в той час вона вчилася. Гроші на покупку вона позичила в офшорної компанії свого батька, якої не було в його декларації.

Бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов має стосунок як мінімум до дев'яти об'єктів нерухомості у Лондоні.

Майном у центрі столиці Лондона володіє засновник групи DCH Олександр Ярославський.

На ім'я дочки Сергія Ківалова, екснардепа й ексглави ЦВК, зареєстровані п'ять об'єктів лондонської нерухомості, три з яких разом коштують не менше 13,5 млн доларів. Усі вони були придбані в 1999-2003 роках, коли Ківалов був депутатом.

Нагадаємо, 3 жовтня міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив Pandora Papers — документи 14 юридичних компаній, які реєстрували й обслуговували офшорні фірми 35 світових лідерів і понад 300 чиновників із 90 країн світу.

Документи вивчали майже 600 журналістів зі 117 країн світу. Протягом року вони проаналізували 12 млн файлів.

Раніше Фокус розповідав, які дані про офшори стали відомими в межах "Панамагейта" і публікації "файлів FinCen".