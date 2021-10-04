Офшорні компанії Зеленського і "Кварталу 95" могли отримати $40 млн від Коломойського, — Pandora Papers

Бенефіціаром однієї з компанії Film Heritage, яка отримує дивіденди з офшорів, є перша леді Олена Зеленська.

Президент України Володимир Зеленський може отримувати дохід з офшорної компанії Film Heritage, яка зареєстрована в Белізі (Центральна Америка). Про це йдеться в міжнародному розслідуванні журналістів "Pandora Papers".

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Pandora Papers — офшори Зеленського

Як відомо, до обрання на посаду президента України Володимир Зеленський зі своєю дружиною володіли 25% компанії Maltex Multicapital Corp. на Британських Віргінських островах через зареєстровану в Белізі іншу фірму Film Heritage. У 2019 комік передав частку в компанії своєму партнеру по "Квартал 95" Сергію Шефіру, який пізніше стане помічником президента України.

Експерт з фінансових махінацій Мартін Вудс, вивчивши документи з розслідування "Pandora Papers", стверджує, що в сертифікаті про передачу акції зазначено, що Сергій Шефір не платив за них.

Документи про передачу прав власності на компанію Maltex підготував юрист Юрій Азаров. Експерт Мартін Вудс, коментуючи цю угоду, заявив, що право власності було просто передано від одного імені до іншого без сплати будь-якої суми.

Через шість тижнів після операції Юрій Азаров, як стверджують журналісти-розслідувачі, підписав ще один документ, у якому зазначалося, що Maltex продовжуватиме виплачувати дивіденди компанії Film Heritage Зеленського.

У декларації президента сказано, що кінцевим бенефіціаром офшорної компанії Film Heritage є перша леді Олена Зеленська.

[ + – ] Офшор Зеленського

Компанія Fidelity, відповідаючи на запит журналістів-розслідувачів, підтвердила, що вона є зареєстрованим агентом Maltex Multicapital Corp і підкреслила, що президент України Володимир Зеленський наразі не є власником або бенефіціаром якої-небудь компанії, що перебуває під її управлінням.

Як пише "Слідство.Інфо", журналісти якого також брали участь у розслідуванні Pandora Papers, знайшли підтвердження інформації про те, що офшорні фірми Володимира Зеленського та його колег з "Кварталу 95" причетні до отримання $40 млн від компаній, пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським. Гроші перераховувалися в період, коли Студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1". Гучні звинувачення про переведення грошей від компаній, пов'язаних з Коломойським, у 2019 році висував народний депутат VIII скликання від "БПП" Володимир Ар'єв.

[ + – ] Схема офшорів з компанією Зеленського Фото: slidstvo.info

[ + – ] Звинувачення Володимира Ар'єва на адресу Зеленського

За даними розслідувачів, у 2012 році співробітники "Квартал 95" зареєстрували понад десяти офшорних фірм на Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі, серед яких була і фірма Maltex Multicapital Corp. Номінальним центром мережі офшорних компаній виступала фірма Davegra Limited, яку тоді очолював нинішній глава СБУ Іван Баканов.

У документах Pandora Papers сказано, що саме Іван Баканов підписав "трастовий договір", який зафіксував відносини між номінальним і реальним власником компанії. Експерт зі структурованих активів Максим Греков, який ознайомився з документами Pandora Papers, припустив, що фірма нинішнього глави СБУ виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального бенефіціара — Володимира Зеленського та його партнерів.

Pandora Papers — переказ грошей від фірм, пов'язаних з Коломойським

Судячи з опублікованих документів, $40 млн формально були сплачені в ролі внеску до статутного капіталу, а гроші переводилися через кіпрську філію "ПриватБанку".

Однак, у розслідуванні Pandora Papers немає підтвердження, що мова про гроші, виведені з "ПриватБанку".

"Документи Pandora вперше частково підтвердили твердження (Володимира Ар'єва — ред.): 10 компаній, які нібито отримали гроші, дійсно належали Зеленському та його партнерам. Інформація про це раніше не публікувалася. Однак, нові документи не підтверджують твердження Ар'єва про те, що офшори отримували гроші з Приватбанку Коломойського. Вони надають лише фрагментарну інформацію про те, як гроші рухалися через офшорну мережу Зеленського та його партнерів. Фінансові потоки, які простежуються в документах, схоже, пов'язані з їхнім телевізійним бізнесом, клієнтом якого був Коломойський", — додали в Центрі дослідження корупції та організованої злочинності.

Журналісти-розслідувачі спробували отримати коментар від глави держави Володимира Зеленського, проте в Офісі президента повідомили, що "відповіді не буде".

[ + – ] Розслідування "Офшор 95" щодо компаній Зеленського

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти-розслідувачі опублікували Pandora Papers, у яких міститься інформація про реєстрацію та обслуговування офшорних фірм світовими лідерами і топ-чиновниками з 90 країн світу.

Також Фокус розповідав, що Pandora Papers розкрили нерухомість українських політиків у Лондоні. Серед топ-чиновників і бізнесменів, на яких зареєстрована офшорна нерухомість, виявилися Сергій Шефір, Анастасія Ложкіна, Геннадій Боголюбов та Олександр Ярославський.