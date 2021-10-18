"Против меня грязи нет", — Зеленский прокомментировал расследование Pandora Papers по офшорам

По словам главы государства, он не увидел никакой новой информации в фильме "Офшор 95" и заверил, что Студия "Квартал 95" не занималась отмыванием денег в офшорах.

Президент Владимир Зеленский не отрицает, что использовал офшоры в других странах. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу ICTV.

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По его словам, он не увидел в фильме "Офшор 95", который подготовили журналисты проекта "Слидство.Инфо", ничего нового, и доволен, что журналисты не смогли найти никакого компромата на него, как президента, с момента вступления в должность.

Более того, как отмечает президент, большинство фактов, показанных в фильме "Офшор 95", ранее транслировались на украинском телевидении.

"Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет. И даже, если вы посмотрите дебаты, даже, кажется, там он (Порошенко — ред.) кричал со сцены: "Деньги Квартал получал от ПриватБанка, Коломойского". Все это старая история", — подчеркнул Зеленский в эфире телеканала.

Глава государства не стал отрицать, что пользовался офшорами во время президентства Виктора Януковича. По словам Зеленского, в то время все телеканалы имели компании в других государствах, чтобы на них не могли влиять в политическом плане.

Президент заверил, что тогдашние власти хотели влиять на Студию "Квартал 95" из-за политической сатиры.

"Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было… называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95". Открывались компании за границей кроме тех, которые были на территории Украины. Отмыванием денег в 2012 году, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подытожил Владимир Зеленский в интервью ICTV.

[ + – ] Владимир Зеленский впервые прокомментировал свои офшоры

Ранее Фокус сообщал, что в расследовании Pandora Papers всплыла информация об офшорах Зеленского. По данным международных журналистов, офшоры Зеленского могли получить $41 млн от компаний, которые связаны с бизнесменом Игорем Коломойским. Бенефициаром одной из офшорных фирм, которая продолжает получать дивиденды, является первая леди Елена Зеленская.

Также Фокус рассказывал, что в Офисе президента отреагировали на офшоры Зеленского. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, в расследовании Pandora Papers и фильме "Офшор 95" нет никакой компрометирующей информации на президента.