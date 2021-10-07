Верховна Рада зняла Разумкова з посади спікера (відео)

Відставку голови парламенту підтримали 284 нардепи. Новим спікером Ради може стати Руслан Стефанчук.

Дмитра Разумкова відкликали з посади голови Верховної Ради України. За відповідне рішення проголосувало більшість нардепів у ході пленарного засідання парламенту в четвер, 7 жовтня.

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Відставку Разумкова підтримали 284 нардепи, з яких 215 — члени фракції "Слуга народу", 20 — "Батьківщини", 19 — представники групи "За майбутнє", 18 — "Довіри", 6 — "Голосу".

[ + – ] Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання, 7 жовтня

Тепер Дмитро Разумков є рядовим позафракційним нардепом. У нього є право приєднатися до роботи будь-якого з парламентських Комітетів.

Заступник керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше заявляла, що основним претендентом на посаду голови Ради замість Разумкова розглядали Руслана Стефанчука, який на поточний момент є першим віцеспікером парламенту. 6 жовтня на сайті Офісу президента з'явився указ, яким Володимир Зеленський відсторонив Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у Верховній Раді.

Зазначимо, раніше Дмитро Разумков не виключав того, що його можуть позбавити мандата. Згідно із законодавством, у партії "Слуга народу" є на це право, оскільки перед призначенням спікером той написав заяву на вихід з фракції. Разумков заявляв, що якщо політсила все ж таки зважиться на відкликання його мандата, то він піде в суд.