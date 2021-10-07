Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника в Раді

Перший заступник Разумкова вважається головним претендентом на його місце.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника в парламенті.

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Раніше в парламентській фракції "Слуга народу" заявили, що основним кандидатом на посаду глави Верховної Ради (після відставки Дмитра Разумкова) є її віцеспікер Руслан Стефанчук.

Разумков в ефірі одного з телеканалів на високих тонах сперечався з заступником голови фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком напередодні голосування за свою відставку. Під час полеміки спікер звинуватив керівництво президентської фракції в шантажі.

Голосувати за відставку Разумкова депутати планують сьогодні, 7 жовтня. За зняття голосуватиме і "Батьківщина", і частина "Голосу", повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше Фокус детально розбирався, як посварилися Дмитро Разумков і Володимир Зеленський і що чекає спікера після відставки.