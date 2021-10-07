Як посварилися Дмитро Разумков і Володимир Зеленський і що чекає спікера після відставки

Два роки тому "слуги" проходили на курорті в Трускавцi школу політики, тепер змужніли та знімали спікера Верховної Ради. Фокус спостерігав, як це було.

У п'ятницю, 1 жовтня, народні депутати президентської фракції "Слуга народу" зібралися в Трускавці на дводенне виїзне засідання, щоб підбити підсумки двох років роботи.

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Офіційно поїздку в місто, де у 2019-му "слуги" провели школу депутатів, затіяли, щоб обговорити внутрішні проблеми та скласти плани на майбутнє. Фактично ж у Трускавець вирушили вирішувати долю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Його на виїзне засідання не запросили, пославшись на те, що він не є членом фракції. Зате інші представники команди президента в Трускавець приїхали, в тому числі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, генпрокурорка Ірина Венедиктова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, радники Михайло Подоляк і Тимофій Милованов, а також перший помічник глави держави Сергій Шефір. На другий день прибув президент Володимир Зеленський.

Разумков і "слуги": нездоланні розбіжності

Близько восьмої ранку на невеликій залізничний вокзал у Трускавці прибув поїзд №49 Київ — Трускавець із депутатами СН. У ньому було близько 50 нардепів. Решта приїхали на автомобілях. На вокзалі нардеп СН Олексій Жмеренецький розповів журналістам, що поїздку до Трускавця разом із проживанням "слуги" оплачували самі. Одні жили в санаторії Rixos Prykarpattya, де номери коштують у районі 4 тис. грн за ніч, інші — в Mirotel (близько 4 тис. грн) і "Лісовій пісні" (близько 2 тис. грн). Засідання фракції відбувалися в Rixos.

У Трускавці планували підбити підсумки дворічної роботи, заслухавши звіти голів комітетів ВР про досягнення та склавши плани до 2023 року. Крім того, хотіли зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедиктовою, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, главою СБУ Іваном Бакановим (до Трускавця він так і не приїхав), а також оцінити роботу міністрів і послухати виступ радника керівника ОП Тимофія Милованова під назвою "План трансформації України". Але головне — визначитися з відставкою спікера ВР Дмитра Разумкова, який, як сказав у неформальній бесіді з Фокусом один із видних нардепів СН, "давно всіх дістав".

Сьогодні Разумков не є членом команди. Він про це говорить досить відкрито. У тому числі в закритому форматі. Якщо він вибрав йти своїм шляхом, це його вибір президент України Володимир Зеленський

Про "непереборні політичні розбіжності" з Разумковим, як висловився один із нардепів СН у розмові з журналістами, згадували різні "слуги". Так, Микита Потураєв говорив про особисті претензії до спікера ВР щодо медіареформ: "Він публічно критикує закон про медіа на брифінгах. Каже, що закон не пройде через парламент. Я категорично проти цього". У свою чергу Михайло Радуцький, голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, пригадав Разумкову конфлікт щодо законопроекту про легалізацію медичного канабісу: "Коли спікер не пропускає закон, причому публічно, який повинен зняти у 2,5 млн українців проблеми з болем, і робить усе, щоб він не пройшов у зал, я проти такого спікера".

Останньою краплею у стосунках Разумкова та "слуг" став президентський законопроект про олігархів. Керівництво фракції вважає, що спікер ВР навмисне намагався його "збити".

"Якщо людина розходиться в політичній позиції з фракцією, його треба знімати... Ми прийшли як команда президента і повинні виконувати його програму", — заявив Фокусу один із видних нардепів СН.

Відставка Разумкова: підписи зібрали

Для збору підписів за відставку Разумкова глава фракції СН Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, але до суботи, 2 жовтня, офіційно цю інформацію фракція не підтверджувала. "Ви занадто багато уваги цьому питанню присвячуєте. Це друга людина держави де-юре, але для нас це просто внутрішньофракційне питання", — намагався згладити інтерес журналістів Давид Арахамія.

У Трускавці хотіли зібрати якомога більше голосів за відставку Разумкова. Джерело Фокуса у фракції розповідає, що перші 100 підписів зібрали легко, ще 50 йшли важче, але після розмови з Арахамією та президентом справа пішла веселіше. Вранці в понеділок, 4 жовтня, прессекретарка фракції СН Юлія Палійчук повідомила, що в Трускавці за відставку Разумкова висловилися 197 нардепів. Збір підписів продовжився в Києві. Арахамія запевнив журналістів, що в сесійній залі за відставку спікера проголосують не менше як 240 нардепів.

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Серед "слуг" були й ті, хто відмовився підписуватися за відставку спікера ВР. Так, нардеп Дмитро Наталуха вважає, що Разумков — найкращий спікер за всю історію України. Не поставили підписи й інші близькі до глави ВР нардепи — Василь Мокан, Сергій Бабак, Неллі Яковлєва. Цих людей Разумков називає друзями, з якими пройшов виборчий і життєвий шлях. За його словами, вони не єдині, хто підтримує його в парламенті.

У вівторок, 5 жовтня, 240 народних депутатів проголосували за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. Крім "слуг", це рішення підтримала фракція "Голос", а також депутатські групи "Довіра" та "За Майбутнє". При такому розкладі висока ймовірність, що 7 жовтня главу парламенту відправлять у відставку.

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"Діма багатьох глав комітетів захищав, коли були конфлікти, він за них вписувався. Він був великим другом для кожного глави комітету. Йому просто не треба було вписуватися за закон про олігархів, яким би він не був, — каже співрозмовник Фокуса з фракції СН і зазначає, що Володимир Зеленський до останнього пробачав Разумкову "особисту позицію". — Санкції РНБО [Разумков неодноразово відмовлявся голосувати за введення санкцій щодо небажаних для України персон і бізнесу через Радбез] йому зійшли з рук, усі знали, що в нього своя позиція, але потім він почав свою гру, переступив межу".

Разумкова могли покликати до Трускавця. Але до цього не були готові психологічно. Можливо, побоювалися, що це посилить внутрішні дискусії

У 2019-му Дмитро Разумков був першим номером у виборчому списку "Слуги народу" на парламентських виборах. Людиною, з яким Зеленський пройшов і виграв президентську гонку. Сам він неодноразово підкреслював, що вважає себе "членом команди президента". Тому Володимиру Зеленському, за словами співрозмовників Фокуса у фракції, було особливо неприємно визнати, що стосунки з Дмитром Разумковим перестали бути стосунками довіри і він більше не частина його команди.

"Я вчора [2 жовтня] чув мільйон питань до глави ВР як до людини, якого делегували як члена команди. Сьогодні він не член команди. Він про це говорить досить відкрито. У тому числі в закритому форматі. Якщо він вибрав іти своїм шляхом, це його вибір, — заявив Зеленський під час брифінгу в Трускавці. — Мені здається, він щось намагається сказати з екранів телебачення. Не розумію, чому мені не можна подзвонити та сказати. У нас відкриті стосунки. Були. Я так розумію, це самостійні політичні кроки".

На "розбір польотів" у Трускавець Разумкова не покликали. Один із видних нардепів СН, не розкриваючи деталей, сказав Фокусу, що спікер "спалив мости ще два тижні тому", тому говорити з ним фракції нема про що. Сам Разумков запросив "слуг" зустрітися у Верховній Раді 4 жовтня, щоб обговорити претензії, але отримав негативну відповідь. За словами глави СН Олександра Корнієнка, все давно сказано, тому у фракції не бачать сенсу витрачати час даремно.

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На вихід. Навіщо команді Зеленського потрібна відставка Разумкова

"Разумкова могли покликати до Трускавця. Але до цього не були готові психологічно. Можливо, побоювалися, що це посилить внутрішні дискусії, а треба було забезпечити консолідоване рішення", — говорить Фокусу Володимир Фесенко, близький до Офісу президента політолог. За його словами, "слуги" та президент хочуть, щоб головою Ради була своя людина, яка проводить політику глави держави та не грає самостійну політичну роль. Оптимальним варіантом на цю посаду у фракції називають першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчука. За словами Фесенка, бойове хрещення він пройшов під час голосування закону про олігархів, йому довіряють в Офісі президента, він професійний юрист, неконфліктний, у перший рік роботи нинішнього скликання Ради був найбільш плідним автором законопроектів, які подавалися від СН. Усе це грає на його користь.

Що стосується Дмитра Разумкова, то після відставки його навряд чи приймуть назад у фракцію СН — занадто багато зайвого сказано. "У нас багато квот у комітетах для позафракційних. Є, здається, у спортивному комітеті. Можна десь знайти собі місце", — іронічно висловлюється Олександр Корнієнко про майбутнє Разумкова.

На трієчку. "Слуги народу" та їхні обіцянки

З Разумковим або без — президентська фракція продовжить працювати в парламенті. Трускавець показав, що за два роки роботи народні депутати "Слуги народу" сильно змінилися.

"У 2019 говорили так: усю державну власність треба продати, потрібна максимальна лібералізація. Через два роки зовсім інші (більш вдумливі) розмови — про захист українського товаровиробника, наприклад. Багато колег стали політиками. Більш професійні закони та підходи", — говорить Фокусу Олексій Устенко, нардеп СН.

На думку опитаних Фокусом політологів, із фундаментальних обіцянок "слуги" виконали близько 30%: скасували депутатську недоторканність, прийняли закон про ринок землі, легалізували гральний бізнес. За це їм ставлять оцінку "задовільно". Трійку з плюсом за п'ятибальною шкалою поставив "слугам" президент Зеленський. Каже, що за два роки роботи багато нардепів сильно "підросли", але для ефективнішої роботи досвіду, як і раніше, недостатньо. А ось керівництво фракції вважає, що нардепи за шкільною системою оцінювання заслуговують 8 балів із 12. Як сказала Фокусу заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, вищу оцінку можна поставити, коли "виконаємо та проголосуємо" все, що заплановано в програмі партії.

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За спостереженнями багатьох політологів, останнім часом "слуги" стали згуртованішими, особливо у фундаментальних питаннях. Імовірно, це пов'язано з тим, що всім, хто відкрито виступає проти політики президента, керівництво фракції вказує на вихід. Так сталося з нардепами Гео Леросом і Олександром Дубінським. Тепер — із Дмитром Разумковим.

"Минулого року було помітно, що є групи, які орієнтуються на зовнішні джерела впливу, — група олігарха Ігоря Коломойського, група бізнесмена Іллі Павлюка. Зараз же вони голосують разом із фракцією", — зазначає Фесенко.

Те, що Трускавець закінчився "відставкою" Разумкова, має особливо символічний вигляд, якщо згадати, що два роки тому саме в Трускавці "Слуги народу" вибрали його єдиним претендентом на посаду глави нової Верховної Ради.

По завершенні дводенного тімбілдингу перший віцеспікер ВР і кандидат на посаду спікера Руслан Стефанчук сказав журналістам, що в майбутньому виїзні засідання в Трускавці будуть постійними, щоб "звіряти годинник" і частіше обговорювати досягнення та невдачі фракції.

Увечері, 2 жовтня, "Слуги народу" влаштували закриту вечірку з діджей-сетом від Давида Арахамії під хіти 1980-1990-х і врученням "партійних Оскарів" під назвою "Слугам по заслугах". За успіхи депутатам вручали статуетки, за скандали — гарбуза. Вранці в неділю депутати поїхали в Київ, а Трускавець тепер чекає, коли буде "третій збір" — напередодні виборів або раніше.