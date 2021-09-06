Під куполом. Коли Зеленський розпустить Раду і навіщо йому це потрібно

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю каналу Україна 24 сказав, що існують формальні обставини для можливого розпуску Ради.

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Вкрай важлива і серйозна заява, на яку рекомендую звернути увагу. Ця заява зроблена в акурат перед стартом нового парламентського сезону найбільш наближеною до Офісу президента особою.

Політична мета наче очевидна — зробити депутатів більш поступливими напередодні остаточного голосування за закон про олігархів і не тільки.

Раду, обрану на позачергових виборах, не можна розпустити протягом одного року з дня її обрання. Таким чином, "імунітет" Ради нинішнього скликання закінчився ще минулого літа.

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Раду за всю історію України достроково розпускали три рази — у 2007 р. (шляхом "обнулення" партійних списків і застосування норми про неповноважність Ради), у 2014 р. (відсутність коаліції), у 2019 р. (відсутність коаліції).

Потрібно підкреслити, що у 2019 р. розпуск Ради абсолютно відповідав духу і букві закону (незважаючи на крики скривджених і принижених) і був підтверджений висновком Конституційного Суду.

У принципі, саме відсутність коаліції протягом місяця була найпоширенішим випадком, який підштовхував президента до дострокового припинення повноважень Ради (пункт 1 частини 2 статті 90 Конституції).

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Але мало хто звертає увагу на пункт 3 частини 2 статті 90 як на підставу розпуску. А він звучить так, нагадаю: "протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися".

За всією очевидністю, Стефанчук мав на увазі саме це "формальну" обставину. Під час пандемії були випадки, коли Рада протягом однієї чергової сесії об'єктивно через карантин не збиралася протягом 30 днів.

Наприклад, такий випадок стався під час 4-ї сесії. 18 грудня 2020 р. закінчилося засідання, після якого парламент зібрався тільки 26 січня 2021 р. Таким чином, формально понад місяць парламент не збирався на "пленарки".

Виникає серйозне питання: а чи можна використовувати такі минулі перерви як підставу для розпуску Ради нині, через певний час? Чесно кажучи, смутно уявляється. Після тієї перерви Рада спокійно збиралася і працювала.

Окремо зазначимо, що фішка якраз у фразі "пленарні засідання не могли початися". Звичайно, її тлумачити можна по-різному і будуть спекуляції. Однак, перерву в пленарних засіданнях через локдаун навряд чи можна пристебнути до цієї правової норми. Посилені карантинні заходи встановлювалися відповідними нормативними документами, які передбачувано виключали пленарні засідання Ради.

За ідеєю, має бути раптова, незапланована обставина, що виключає можливість початку пленарних засідань після неодноразових спроб його розпочати протягом 30 днів. Наприклад, немає кворуму при реєстрації, коли більшість депутатів не приходять на засідання.

Тобто якісь депутати постійно приходять у зал, реєструються, але на табло цифри 226 не виникає, при цьому, головний під стенограму констатує цілий місяць, що засідання початися не може.

Ось у такому випадку — так, це теоретично можливий варіант. Правда, тут теж є свої "підводні камені". Слабо уявляю, що змусить депутатів "монобільшості" перебороти в собі інстинкт самозбереження і не приходити на сесію, нехай навіть це буде дике бажання Банкової. Та й Разумков встане на захист парламентаризму. Своя шкура для депутатів завжди буде ближче.

Проблему застосування цієї підстави ускладнює відсутність тлумачення цієї норми Конституції з боку Конституційного Суду.

Таким чином, використання пункту про неможливість почати засідання Ради протягом 30 днів як підстави для її розпуску — справа дуже авантюрна і ризикова з правової і політичної точки зору.

При цьому, варто враховувати факт, що Конституційний Суд не зможе оперативно відреагувати на указ про розпуск Ради і вийде прецедент 2007 р., коли головне завдання буде втягнути учасників у штучну політичну кризу, правильно організувати тиск і домогтися політичного рішення.

Ось такий варіант дуже навіть може бути.

Першоджерело.