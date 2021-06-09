Не чекайте Піночета. Чому в Україні не "злітають" політики кольору хакі
Незважаючи на запит на сильну руку і авторитарну владу, який зростає в суспільстві, ніхто з претендентів на роль військового вождя в Україні так і не "злетів".
Тема військового лідера в українській політиці розбурхувала уми багатьох фахівців з політичних комунікацій завжди, але все зводилося до примітивної мультиплікації на місцевий грунт закордонних Маннергейма, Франка, де Голля, Піночета, Лебедя і т.д.
До цього додалися довгі пошуки історичних "місцевих" прототипів у вигляді генерала Скоропадського, полковника Болбочана, командира Шухевича.
Улюблена теоретизація цього явища: після хаотичного безладдя і постреволюційної анархії завжди настає свій "брюмер" і влада скочується до сильної особистості з військовим бекграундом.Важливо
Але, чи то політична анархія в Україні зовсім не анархія, то чи так званий "бардак" виявляється найбільш натуральним жорстким порядком, але військових вождів в Україні так і не з'являється. Точніше, претенденти є, але хвилі немає.
Ясна річ, деякі політики намагалися зіграти в полі запиту — Гриценко, Смешко, Аваков, Білецький, Кривонос, але ніхто з них не злітає в генеральській національної оптиці, залишаючись електоральним рядовим.
Чому?
По-перше, зазначені особи максимально інтегровані в кон'юнктурну систему поточних політичних ігор. Вони не зовні, а всередині, її частина, хоч і маркована і пофарбована в колір хакі.
А отже, вся тінь політичного бруду вже апріорі поширена і на них.
По-друге, для вибудовування реального політичного лідерства в обхід кланових медіамашин і адміністративних інтриг, потрібна паралельна польова "псевдодержава" (організація, ієрархія, свої "податки" у вигляді пожертвувань, безпосередні торкання і контакти, комунікативна мережа і, нарешті, виборча машина).
Хто зі старих українських політиків здатний на таку азартну гру? Ніхто. Через пострадянські канони політичної діяльності, які вони вважають незамінними.
Публікується за згодою автора.