Піночет прийде, порядок наведе. Чому українці все частіше думають про диктатуру

Ескіз хунти. Знаєте, що б я порадив патріотично налаштованим громадянам, які не бажають, щоб доля незалежної України перервалася безславно і надовго? Вивчайте праці Троцького, Леніна та інших практиків революції!

До того ж, особливу увагу слід звернути не стільки на захоплення влади, скільки на її утримання, а також на відновлення економіки, боєздатної армії і ефективну зовнішню політику.

Так-так, панове-товариші, пора вчитися у більшовиків, тому що електоральним шляхом у нас виходить тільки збагачувати все нових і нових сволот за рахунок стогнучих, але вперто голосує серцем народу.

На що звернути особливу увагу.

1. Поетапний, але повний знос всієї колишньої системи влади і побудова нової за принципом "непереборної необхідності". Тобто, відтворюються лише ті органи влади, без яких неможливо обійтися.

2. "НЕП" — максимальна дерегуляція для малого і середнього бізнесу, щоб економіка почала дихати.

3. Залучення "буржуазних спеціалістів", тобто діячів з будь-яких колишньої влади, виключно на консультативні посади і на чітко обмежений період часу.

4. Постійна ротація керівних кадрів, щоб не пускали корупційне коріння. Ні, тих, що проштрафилися, розстрілювати чи відправляти до таборів не треба, на них повинні чекати ганьба і конфіскація за рішенням суду.

5. Детінізація економіки, як бюджетоутворювальний напрямок. Щоб спати спокійно, таки доведеться заплатити податки. Всі податки. За весь період накопичення багатства, походження якого власник переконливо пояснити не зможе ("виграв у казино" — вже не прокотить).

6. Створення ФЧК (аналог ВЧК, але тільки Фінансова надзвичайна комісія), у повноваженнях якої буде розбиратися з представниками корупційно-олігархічної системи і повертати вкрадене у народу. Члени ФЧК — спеціальні засекречені люди, підібрані і навчені особливим чином (ФЧК заслуговує окремого матеріалу).

7. Не відмова, але суттєва корекція зовнішньополітичних і боргових зобовʼязань України.

8. Вкрай швидке формування справді боєздатної армії, здатної захистити нову країну.

9. Пунктів ще багато.

Зрозуміло, все це неможливо реалізувати без підтримки людей в погонах. Це повинно бути середнє (до полковників) командне ланка ВСУ і Нацгвардії. Загалом, у класиків, яких не можна повторювати дослівно (все ж у XXI столітті живемо!), але варто повивчати все, що написано.

Ось такі думки все частіше приходять в голову, громадяни-товариші. А інакше — кранти.

Першоджерело.