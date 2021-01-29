Пиночет придет, порядок наведет. Почему украинцы все чаще думают о диктатуре

Эскиз хунты. Знаете, что бы я посоветовал патриотически настроенным гражданам, не желающим, чтобы судьба независимой Украины прервалась бесславно и надолго? Изучайте труды Троцкого, Ленина и других практиков революции!

Причем, особое внимание следует обратить не столько на захват власти, сколько на ее удержание, а также на восстановление экономики, боеспособной армии и эффективную внешнюю политику.

Да-да, господа-товарищи, пора учиться у большевиков, потому что электоральным путем у нас получается только обогащать все новых и новых сволочей за счет стонущего, но упрямо голосующего сердцем народа.

На что обратить особое внимание.

1. Поэтапный, но полный снос всей прежней системы власти и построение новой по принципу "непреодолимой необходимости". То есть, воссоздаются лишь те органы власти, без которых невозможно обойтись.

2. "НЭП" — максимальная дерегуляция для малого и среднего бизнеса, чтобы задышала экономика.

3. Привлечение "буржуазных специалистов", то есть, деятелей из любых прежних властей, исключительно на консультативные должности и на строго ограниченный период времени.

4. Постоянная ротация руководящих кадров, чтобы не пускали коррупционные корни. Нет, расстреливать или отправлять в лагеря не надо, проштрафившихся должны ждать позор и конфискация по суду.

5. Детенизация экономики, как бюджетообразующее направление. Чтобы спать спокойно, таки придется заплатить налоги. Все налоги. За весь период накопления богатства, происхождение которого владелец убедительно объяснить не сможет ("выиграл в казино" — уже не прокатит).

6.Создание ФЧК (аналог ВЧК, но только Финансовая чрезвычайна комиссия), в полномочиях которой будет разбираться с представителями коррупционно-олигархической системы и возвращать украденное у народа. Члены ФЧК — специальные засекреченные люди, подобранные и обученные особым образом (ФЧК заслуживает отдельного материала).

7. Не отказ, но существенная коррекция внешнеполитических и долговых обязательств Украины.

8. Крайне быстрое формирование действительно боеспособной армии, способной защитить новую страну.

9. Пунктов еще много.

Разумеется, все это невозможно реализовать без поддержки людей в погонах. Это должно быть среднее (до полковников) командное звено ВСУ и Нацгвардии. В общем, у классиков, которых нельзя повторять дословно (все-таки в XXI веке живем!), но стоит поизучать, все, что написано.

Вот такие мысли все чаще приходят в голову, граждане-товарищи. А иначе — кранты.

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