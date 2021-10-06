Разумков звинуватив "слуг народу" в шантажі (відео)

За словами спікера Ради, керівництво фракції погрожувало йому відставкою, вимагаючи призначити "потрібну людину" на посаду глави Апарату.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" на високих тонах посперечався з заступником голови фракції "Слуга народу" Олександром Корнієнком напередодні голосування за свою відставку. Під час полеміки спікер звинуватив керівництво президентської фракції в шантажі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, Корнієнко поцікавився в Разумкова, чому той протягом 15 місяців не призначав керівника Апарату Верховної Ради, що, за його словами, негативно впливало на роботу законодавчого органу.

"Скільки років до цього не було керівника Апарату? Чому питання про керівника Апарату з'явилося як шантаж голови Верховної Ради? Або признач нашого, або ми тебе знімати будемо. Я на шантаж не вівся, вибачте, і вестися не буду. Хто мені листа надіслав? Не Арахамія? (глава фракції "Слуга народу в Раді", — Фокус)", — заявив у відповідь на це Дмитро Разумков.

Корнієнко став заперечувати, що лист було сформульовано таким чином.

Як пише "Комсомольська правда в Україні", Рада була без постійного керівника більше року. У липні 2020-го В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення, і кілька днів по тому президент призначив його першим заступником начальника Управління державної охорони.

Обов'язки керівника апарату виконує заступник керівника — керівник Головного юридичного управління Михайло Теплюк.

Як відомо, "Слуга народу" ініціювала відставку Разумкова з поста спікера Ради. Підписи за це рішення почали збирати ще в Трускавці. Розглянути відсторонення парламентського голови цього тижня не дозволяє регламент.

Раніше голова партії "Слуга народу" та нардеп Олександр Корнієнко назвали причини, через які Разумкова вирішили позбавити посади.