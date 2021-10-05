Просував вигідні собі ініціативи: Корнієнко назвав причини відставки Разумкова

"Слуга народу" ініціювала відставку спікера з політичних і регламентних причин, повідомив голова партії

Політичні та регламентні причини стали приводом для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" і нардеп Олександр Корнієнко.

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"Регламентні причини стосуються маніпулювання порядком денним і просування в ньому ініціатив, які вигідні спікеру та його найближчому оточенню", — повідомив нардеп.

Політичні причини, за словами Корнієнка, полягають у зміні ідеологічного напрямку спікера.

"Наші ідеологічні дороги розійшлися, і ми не сприймаємо позицію Дмитра Олександровича з багатьох ідеологічних питань. Починаючи з його неголосування на РНБО проти пропагандистів і п'ятої колони, закінчуючи риторикою з тарифного питання, відверто лівою і дуже схожою на позицію Юлії Тимошенко", — сказав голова партії.

Також Корнієнко додав, що відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні сталося через порушення ним Регламенту під час погоджувальної ради 4 жовтня.

"Ми вважаємо одноразовим грубим порушенням рухатися за порядком денним, ще не затвердженим погоджувальною радою", — зазначив політик.

За словами Корнієнка, процедура розгляду питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера ВР може початися вже в цей четвер, 7 жовтня.

Нагадаємо, що 5 жовтня народні депутати усунули Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Як відомо, 4 жовтня Верховна Рада за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР.