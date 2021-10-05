Продвигал выгодные себе инициативы: Корниенко назвал причины отставки Разумкова

"Слуга народа" инициировала отставку спикера по политическим и регламентным причинам, сообщил глава партии

Политические и регламентные причины стали поводом для отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко.

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"Регламентные причины касаются манипулирования повесткой дня и продвижение в ней инициатив, которые выгодны спикеру и его ближайшему окружению", — сообщил нардеп.

Политические причины, по словам Корниенко, заключаются в смене идеологического направения спикера.

"Наши идеологические дороги разошлись, и мы не воспринимаем позицию Дмитрия Александровича из многих идеологических вопросов. Начиная с его не голосования на СНБО против пропагандистов и пятой колонны, заканчивая риторикой по тарифному вопросу, откровенно левая и очень похожа на позицию Юлии Тимошенко",- сказал глава партии.

Также Корниенко добавил, что отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня произошло из-за нарушения им Регламента во время согласительного совета 4 октября.

"Мы считаем одноразовым грубым нарушением двигаться по повестке дня, не утвержденной согласительным советом", — отметил политик.

По словам Корниенко, процедура рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР может начаться уже в этот четверг, 7 октября.

Напомним, что 5 октября народные депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Как известно, 4 октября Верховная Рада по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста председателя ВР.