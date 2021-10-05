Генеральная репетиция отставки: Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады (видео)

Перед голосованием спикер заявил о конфликте интересов и передал ведение заседания Рады вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Народные депутаты отстранили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Об этом говорится на сайте парламента.

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Соответствующую инициативу поддержали 240 народных депутатов: 200 членов "Слуги народа", 16 нардепов от "За Майбутнє", 3 — "Голос", 18 — группа "Довіра" и еще три голоса от внефракционных парламентариев.

Предложение об отстранении Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня внесли "Слуга народа" и депутатские группы "За Майбутнє" с "Довірою", ссылаясь на статью 29 Регламента об отстранении главы Верховной Рады.

Перед голосованием Дмитрий Разумков заявил, что у него есть конфликт интересов и передал ведение заседания парламента первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, которого "Слуга народа" рассматривает в качестве преемника действующего спикера.

После того, как 240 нардепов поддержали отстранение Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании Рады.

[ + – ] Дмитрий Разумков об отстранении от ведения пленарных заседаний

Ранее Фокус сообщал, что "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей для инициирования процедуры отставки Дмитрия Разумкова. В президентской фракции сообщили, что рассматривают кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука в качестве преемника Дмитрия Разумкова.

Позже Фокус рассказывал, что Рада не сможет рассмотреть отставку Разумкова на этой неделе. "Слуга народа" хотела вынести на рассмотрение отставку спикера, однако из-за регламента этот вопрос не смогут вынести на внеочередное заседание 7 октября.

Сам Дмитрий Разумков предполагал, что Верховная Рада может отправить его в отставку в обход законодательства.