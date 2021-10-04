"Пока я глава Рады — тут будет работать закон", — Разумков о своей отставке (видео)

"Слуга народа" хотела рассмотреть отставку спикера Рады на этой неделе, однако из-за регламента этот вопрос не будет вынесен на внеочередное заседание 7 октября.

Президентская фракция "Слуга народа" не будет на текущей неделе выносить на рассмотрение вопрос об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом пишет Сегодня.

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Утром 4 октября издание "Сегодня" сообщило, что 7 октября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы хотели рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Созвал внеочередное заседание депутат Антон Поляков после того, как было собрано 153 подписи нардепов об отставке председателя Верховной Рады. Однако, из-за регламента парламентарии не смогут вынести на рассмотрение вопрос отставки Дмитрия Разумкова на текущей неделе.

Эту информацию также подтвердил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. По его словам, президентская фракция хотела на этой неделе рассмотреть отставку Дмитрия Разумкова, однако из-за регламента Верховной Рады это невозможно сделать.

"Мы будем идти по букве регламента, не будем его нарушать, поэтому сейчас проводим консультации, когда вопрос будет в повестке дня", — заявил Гетманцев в кулуарах парламента.

[ + – ] Гетманцев о рассмотрении отставки Разумкова

На согласительном совете Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение вопроса его отставки должно проходить строго по регламенту. Как отметил спикер, он выдал своевременно подписные листы по запросу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе отзыв с должности главы Верховной Рады, происходят по регламенту. Другого не будет. Пока я глава Верховной Рады — тут будет работать закон", — продолжил Дмитрий Разумков на согласительном совете.

Спикер Рады также предложил парламентским фракциям обсудить свою деятельность на должности главы парламента.

[ + – ] Разумков рассказал, когда Рада будет рассматривать вопрос его отставки

Отставка Разумкова — хронология событий

В конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у Разумкова подписные листы за отставку спикера Рады. Во время выездного заседания в Трускавце нардепы от "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова и обсуждали вопрос о лишении спикера мандата народного депутата.

2 октября пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что нардепы собрали необходимое количество подписей для инициирования процедуры отставки Дмитрия Разумкова. В качестве преемника Разумкова фракция "Слуга народа" рассматривает нардепа Руслана Стефанчука. В президентской фракции отставку Дмитрия Разумкова называют "очевидной" и сомневаются, что спикер после отставки перейдет в жесткую оппозицию по отношению к монобольшинству.