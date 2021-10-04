"Поки я голова Ради — тут працюватиме закон", — Разумков про свою відставку (відео)

"Слуга народу" хотіла розглянути відставку спікера Ради цього тижня, проте через регламент це питання не буде винесене на позачергове засідання 7 жовтня.

Президентська фракція "Слуга народу" не буде на поточному тижні виносити на розгляд питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це пише Сегодня.

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Вранці 4 жовтня видання "Сегодня" повідомило, що 7 жовтня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому нардепи хотіли розглянути відставку спікера Дмитра Разумкова.

Скликав позачергове засідання депутат Антон Поляков після того, як були зібрані 153 підписи нардепів про відставку голови Верховної Ради. Однак, через регламент парламентарії не зможуть винести на розгляд питання відставки Дмитра Разумкова на поточному тижні.

Цю інформацію також підтвердив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. За його словами, президентська фракція хотіла цього тижня розглянути відставку Дмитра Разумкова, однак через регламент Верховної Ради це неможливо зробити.

"Ми будемо йти за буквою регламенту, не будемо його порушувати, тому зараз проводимо консультації, коли питання буде в порядку денному", — заявив Гетманцев у кулуарах парламенту.

[ + – ] Гетманцев про розгляд відставки Разумкова

На погоджувальній раді Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розгляд питання його відставки має проходити суворо за регламентом. Як зазначив спікер, він видав своєчасно підписні листи за запитом голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Ми живемо з вами за регламентом. І процедури, зокрема відкликання з посади голови Верховної Ради, відбуваються за регламентом. Іншого не буде. Поки я голова Верховної Ради — тут працюватиме закон", — продовжив Дмитро Разумков на погоджувальній раді.

Спікер Ради також запропонував парламентським фракціям обговорити свою діяльність на посаді голови парламенту.

[ + – ] Разумков розповів, коли Рада розглядатиме питання його відставки

Відставка Разумкова — хронологія подій

Наприкінці вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у Разумкова підписні листи за відставку спікера Ради. Під час виїзного засідання в Трускавці нардепи від "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова й обговорювали питання про позбавлення спікера мандата народного депутата.

2 жовтня прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що нардепи зібрали необхідну кількість підписів для ініціювання процедури відставки Дмитра Разумкова. Як наступника Разумкова фракція "Слуга народу" розглядає нардепа Руслана Стефанчука. У президентській фракції відставку Дмитра Разумкова називають "очевидною" і сумніваються, що спікер після відставки перейде в жорстку опозицію щодо монобільшості.