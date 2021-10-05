Генеральна репетиція відставки: Разумкова відсторонили від ведення засідань Ради (відео)

Перед голосуванням спікер заявив про конфлікт інтересів і передав ведення засідання Ради віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Народні депутати усунули спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. Про це йдеться на сайті парламенту.

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Відповідну ініціативу підтримали 240 народних депутатів: 200 членів "Слуги народу", 16 нардепів від "За Майбутнє", 3 — "Голос", 18 — група "Довіра" та ще три голоси від позафракційних парламентаріїв.

Пропозицію про відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні внесли "Слуга народу" і депутатські групи "За Майбутнє" з "Довірою", посилаючись на статтю 29 Регламенту про усунення голови Верховної Ради.

Перед голосуванням Дмитро Разумков заявив, що в нього є конфлікт інтересів і передав ведення засідання парламенту першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку, якого "Слуга народу" розглядає в ролі наступника чинного спікера.

Після того, як 240 нардепів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань, Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні Ради.

[ + – ] Дмитро Разумков про відсторонення від ведення пленарних засідань

Раніше Фокус повідомляв, що "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для ініціювання процедури відставки Дмитра Разумкова. У президентській фракції повідомили, що розглядають кандидатуру першого віцеспікера Руслана Стефанчука в ролі наступника Дмитра Разумкова.

Пізніше Фокус розповідав, що Рада не зможе розглянути відставку Разумкова на цьому тижні. "Слуга народу" хотіла винести на розгляд відставку спікера, однак, через регламент це питання не зможуть винести на позачергове засідання 7 жовтня.

Сам Дмитро Разумков припускав, що Верховна Рада може відправити його у відставку в обхід законодавства.