"Різне буває": Разумков допустив, що його позбавлять мандата в обхід закону (відео)

Говорячи про свою відставку, спікер парламенту висловив сумнів у тому, що депутати встигнуть за неї проголосувати на цьому тижні, якщо слідуватимуть регламенту.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заперечує законну можливість народних депутатів позбавити його мандата, але при цьому допускає, що це зроблять в обхід законодавства. Про це спікер заявив під час брифінгу в будівлі парламенту.

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"Ну, по закону немає, а так — у нас різне буває", — заявив голова Ради, відповідаючи на питання журналістки про те, чи зможуть його позбавити мандата після можливої відставки.

Крім цього, Разумков зазначив, що депутати голосуватимуть за його відставку в "стовідсотковій відповідності" з парламентським регламентом. За його словами, якщо для прийняття його відставки набереться 226 голосів, то у Верховної Ради з'явиться новий спікер, а якщо ні, то продовжиться робота у звичайному режимі.

Голова Ради зазначив, що якщо слідувати регламенту, то парламент навряд чи встигне на цьому тижні проголосувати за його відставку.

"Об'єктивно, ні. Тому що навіть якщо сьогодні прийдуть підписні (листи, — Фокус), то фізично провести аудит Рахункової за кошторисом і підготувати звіт голови до кінця тижня і роздати його не пізніше, ніж за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, — неможливо. Об'єктивно неможливо", — заявив Разумков, при цьому пообіцявши, що не стане затягувати цей процес.

При цьому спікер заявив, що "робити так, як комусь хочеться" теж не має наміру.

"Тоді можна було і в Трускавці проголосувати", — додав Разумков.

Нагадаємо, що в кінці вересня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у Разумкова підписні листи за відставку спікера Ради. Під час виїзного засідання в Трускавці нардепи від "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова й обговорювали питання про позбавлення спікера мандата народного депутата.

2 жовтня прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що нардепи зібрали необхідну кількість підписів для ініціювання процедури відставки Дмитра Разумкова.