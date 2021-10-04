"Разное бывает": Разумков допустил, что его лишат мандата в обход закона (видео)

Говоря о своей отставке, спикер парламента выразил сомнение в том, что депутаты успеют за нее проголосовать на этой неделе, если будут следовать регламенту.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отрицает законную возможность народных депутатов лишить его мандата, но при этом допускает, что это сделают в обход законодательства. Об этом спикер заявил во время брифинга в здании парламента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Ну, по закону нет, а так — у нас разное бывает", — заявил председатель Рады, отвечая на вопрос журналистки о том, смогут ли его лишить мандата после возможной отставки.

Помимо этого, Разумков отметил, что депутаты будут голосовать за его отставку в "стопроцентном соответствии" с парламентским регламентом. По его словам, если для принятия его отставки наберется 226 голосов, то у Верховной Рады появится новый спикер, а если нет, то продолжится работа в обычном режиме.

Председатель Рады отметил, что если следовать регламенту, то парламент вряд ли успеет на этой неделе проголосовать за его отставку.

"Объективно, нет. Потому что даже если сегодня придут подписные (листы, – Фокус), то физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно. Объективно невозможно", — заявил Разумков, при этом пообещав, что не станет затягивать этот процесс.

При этом спикер заявил, что "делать так, как кому-то хочется", тоже не намерен.

"Тогда можно было и в Трускавце проголосовать", – добавил Разумков.

Напомним, что в конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у Разумкова подписные листы за отставку спикера Рады. Во время выездного заседания в Трускавце нардепы от "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова и обсуждали вопрос о лишении спикера мандата народного депутата.

2 октября пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что нардепы собрали необходимое количество подписей для инициирования процедуры отставки Дмитрия Разумкова.