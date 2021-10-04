В Раде официально запустили процедуру отзыва Разумкова (документ)

Парламент учел 175 подписей, поставленных народными депутатами за отставку главы парламента. Сам Разумков заверил, что процедура будет происходить в соответствии с регламентом.

Верховная Рада по представлению народного депутата, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста председателя украинского парламента. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил сам Разумков в своем телеграм-канале.

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"Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом", — написал спикер Рады.

В тексте обращения Арахамии о запуске процедуры отзыва Разумкова, прикрепленного к посту, говорится, что за отставку спикера было собрано 175 подписей, хотя ранее представитель "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщала, что фракция собрала 197 подписей.

[ + – ] Обращние Арахамии к Разумкову

Напомним, ранее Арахамия выразил уверенность, что за отставку Разумкова с поста спикера парламента в сессионном зале проголосуют не менее 240 народных депутатов. Также ранее сегодня глава фракции "Слуга народа" обвинил главу Рады в "узурпации" и обвинил его в нарушении регламента при утверждении рабочей повестки парламента на эту неделю.

Тем временем "слуги народа" уже определились с основной кандидатурой на пост председателя Верховной Рады. Народные депутаты из пропрезидентской фракции видят на этой должности действующего вице-спикера Руслана Стефанчука.