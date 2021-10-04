За отставку Разумкова собрано почти 200 подписей, - Арахамия

Голоса за отзыв спикера Верховной Рады были собраны в Трускавце. При этом глава фракции "слуг" уверен, что удастся собрать более 240 голосов нардепов.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия убежден, что за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в сессионном зале проголосуют более 240 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

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"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", — написала представитель фракции.

Палийчук также отметила, что в Трускавце, где прошло заседание фракции, под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве Разумкова было собрано 197 подписей.

"Сбор подписей продолжается и в Киеве", — говорится в Telegram-канале пресс-секретаря политсилы.

Как известно, процедура отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова начнется 4 октября. Решение "слуги" приняли на выездном заседании в Трускавце, где присутствовал президент Владимир Зеленский.

Листы для сбора подписей за отставку Разумкова глава фракции Давид Арахамия запросил еще 30 сентября. Тогда пока еще действующий спикер Рады не стал тормозить процесс, выдал документы и пожелал коллегам "продуктивной работы в Трускавце".

Отметим, что замглавы фракции СН Евгения Кравчук уже назвала наиболее вероятного кандидата на должность Разумкова. В эфире одного из украинских телеканалов она сообщила, что это – вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.