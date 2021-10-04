"Делайте выводы": Арахамия обвинил Разумкова в узурпации власти

Лидер "слуг" утверждает, что спикер Рады затягивает подтверждение подписей за отставку. Также его обвинили в неоднократном нарушении регламента при утверждении рабочей повестки Рады.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что аппарат Верховной Рады задерживает верификацию подписей, поставленных народными депутатами за инициативу отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом он сообщил в комментарии телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Журналист встретил Арахамию, а также главу комитета Рады по вопросам финансов, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, которые выходили из Офиса президента.

"Разговаривали с замами (предположительно, имеются в виду сотрудники ОП — ред.). У нас же есть большая проблема. Сегодня на согласительном совете полностью провалена повестка дня. Повестки дня нет, провалены все версии повестки дня, у нас вышли главы комитетов, которые (его) формируют. Это же большой государственный процесс, все государство работает по этим правилам. Почему-то один человек узурпировал сегодня этот процесс. Нарушил несколько раз регламент, который он так чтит всегда. Поэтому сегодня собрались главы комитетов, высказали недоверие", – заявил Арахамия.

Глава пропрезидентской фракции утверждает, что обычно верификация подписей, сотрудниками парламента занимает около часа, однако на тот момент подлинность подписей проверялась более 2,5 часов

"Вы понимаете что происходит? При этом на брифинге он (Разумков — ред.) утверждает, что он не будет мешать процессу вынесения этого вопроса в зал. Но мы видим ситуацию с точностью наоборот. Поэтому делайте выводы", — добавил Арахамия.

В свою очередь Гетманцев сказал, что они направляются в Раду, чтобы уточнить, "что мешает верификации подписей".

"Если надо помочь в верификации, мы – поможем. Будем звонить депутатам, которые подписали, чтобы они подтверждали это по видеозвонку", – резюмировал Арахамия.

Напомним, ранее спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что члены фракции собрали 197 подписей за отставку Разумкова. При этом, по ее словам, глава фракции Давид Арахамия убежден, что Раде удастся собрать более 240 голосов за отзыв действующего спикера при необходимых 226.

Перед этим замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что нардепы рассматривают вице-спикера Руслана Стефанчука в качестве основной кандидатуры на должность главы парламента.