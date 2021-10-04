"Робіть висновки": Арахамія звинуватив Разумкова в узурпації влади

Лідер "слуг" стверджує, що спікер Ради затягує підтвердження підписів за відставку. Також його звинуватили в неодноразовому порушенні регламенту при затвердженні робочого порядку денного Ради.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що апарат Верховної Ради затримує верифікацію підписів, поставлених народними депутатами за ініціативу відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це він повідомив у коментарі телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Журналіст зустрів Арахамію, а також голову комітету Ради з питань фінансів, нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, які виходили з Офісу президента.

"Розмовляли із заступниками (імовірно, маються на увазі співробітники ОП — ред.). У нас же є велика проблема. Сьогодні на погоджувальній раді повністю провалений порядок денний. Порядку денного немає, провалені всі версії порядку денного, у нас вийшли голови комітетів, які (його) формують. Це ж великий державний процес, уся держава працює за цими правилами. Чомусь один чоловік узурпував сьогодні цей процес. Порушив кілька разів регламент, який він так шанує завжди. Тому сьогодні зібралися голови комітетів, висловили недовіру", — заявив Арахамія.

Голова пропрезидентської фракції стверджує, що зазвичай верифікація підписів співробітниками парламенту займає близько години, проте на той момент справжність підписів перевірялася понад 2,5 години.

"Ви розумієте, що відбувається? При цьому на брифінгу він (Разумков — ред.) стверджує, що він не буде заважати процесу винесення цього питання в зал. Але ми бачимо ситуацію з точністю до навпаки. Тому робіть висновки", — додав Арахамія.

У свою чергу Гетманцев сказав, що вони направляються в Раду, щоб уточнити, "що заважає верифікації підписів".

"Якщо треба допомогти у верифікації, ми — допоможемо. Будемо телефонувати депутатам, які підписали, щоб вони підтверджували це у відеодзвінку", — резюмував Арахамія.

Нагадаємо, раніше спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що члени фракції зібрали 197 підписів за відставку Разумкова. При цьому, за її словами, голова фракції Давид Арахамія переконаний, що Раді вдасться зібрати понад 240 голосів за відкликання чинного спікера при необхідних 226.

Перед цим заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи розглядають віцеспікера Руслана Стефанчука в ролі основної кандидатури на посаду голови парламенту.