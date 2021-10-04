У Раді офіційно запустили процедуру відкликання Разумкова (документ)

Парламент врахував 175 підписів, поставлених народними депутатами за відставку голови парламенту. Сам Разумков запевнив, що процедура буде відбуватися відповідно до регламенту.

Верховна Рада за поданням народного депутата, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови українського парламенту. Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомив сам Разумков у своєму телеграм-каналі.

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"Як і зазначав раніше, усе буде відбуватися відповідно до закону та Регламенту", — написав спікер Ради.

У тексті звернення Арахамії про запуск процедури відкликання Разумкова, прикріпленого до посту, йдеться, що за відставку спікера було зібрано 175 підписів, хоча раніше представниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомляла, що фракція зібрала 197 підписів.

[ + – ] Звернення Арахамії до Разумкова

Нагадаємо, раніше Арахамія висловив упевненість, що за відставку Разумкова з поста спікера парламенту в сесійній залі проголосують понад 240 народних депутатів. Також раніше сьогодні глава фракції "Слуга народу" звинуватив голову Ради в "узурпації" і звинуватив його в порушенні регламенту при затвердженні робочого порядку денного парламенту на цей тиждень.

Тим часом "слуги народу" вже визначилися з основною кандидатурою на пост голови Верховної Ради. Народні депутати з пропрезидентської фракції бачать на цій посаді чинного віцеспікера Руслана Стефанчука.