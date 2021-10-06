Разумков обвинил "слуг народа" в шантаже (видео)

По словам спикера Рады, руководство фракции угрожало ему отставкой, требуя назначить "нужного человека" на должность главы Аппарата.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" на высоких тонах поспорил с заместителем главы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко в преддверии голосования за свою отставку. Во время полемики спикер обвинил руководство президентской фракции в шантаже.

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Так, Корниенко поинтересовался у Разумкова, почему тот в течение 15 месяцев не назначал руководителя Аппарата Верховной Рады, что, по его словам, негативно влияло на работу законодательного органа.

"Сколько лет до этого не было руководителя Аппарата? Почему вопрос про руководителя Аппарата появился как шантаж главы Верховной Рады? Или назначь нашего или мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, извините, и вестись не буду. Кто мне письмо прислал? Не Арахамия? (глава фракции "Слуга народа в Раде", — Фокус)", — заявил в ответ на это Дмитрий Разумков.

Корниенко стал отрицать, что письмо было сформулировано таким образом.

Как пишет "Комсомольская правда в Украине", Рада была без постоянного руководителя больше года. В июле 2020-го Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении и несколько дней спустя президент назначил его первым заместителем начальника Управления государственной охраны.

Обязанности руководителя аппарата исполняет заместитель руководителя — руководитель Главного юридического управления Михаил Теплюк.

Как известно, "Слуга народа" инициировала отставку Разумкова с поста спикера Рады. Подписи за данное решение начали собирать еще в Трускавце. Рассмотреть отстранение парламентского главы на этой неделе не позволяет регламент.

Ранее председатель партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко назвал причины, по которым Разумкова решили лишить должности.