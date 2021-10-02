"Для мене це як меню": Зеленський розповів, що думає про відставку Разумкова (відео)
Глава держави вважає, що позиція спікера Верховної Ради по деолігархізації й санкціям не збігається з думкою більшості нардепів та простих українців.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якого "Слуга народу" намагається відправити у відставку. Він висловив свою позицію в коментарі телеканалу "Дім" на нараді фракції в Трускавці.
Глава держави вважає відставку Дмитра Разумкова внутрішньофракційним питанням "Слуги народу", на якому не варто робити акцент під час з'їзду. Найбільшою помилкою спікера Ради Володимир Зеленський вважає винесення розбіжностей в публічну площину.
"Для мене все дуже просто. З приводу роботи спікера — будь-кого. З приводу роботи голови комітету — будь-кого. Відносно голови ОДА — будь-кого. Для мене це як меню від партії "Слуга народу". Його напрацьовано. Це меню — це наші обов'язки. Тому дуже просто. якщо ми боремося з олігархами — підпишіть закон, якщо не підписуєте — шукайте іншу команду. Справа ж не в ньому. Та чи інша особа, якщо не підтримує списку санкцій політику щодо, наприклад, пана Медведчука, я вважаю, у цих людей інші політичні погляди, і це нормально. Але якщо вони інші, ніж у 200 депутатів і 73%, які віддали свої голоси за цю програму — значить ти живеш своїм особистим життям", — сказав Зеленський.
Також він підкреслив, що розглядає роботу українських міністрів виключно за їх результативністю в рамках поставлених завдань. Він виступив за те, щоб глави міністерств за прикладом розвинених країн вибудовували в Україні державні інституції, які працюватимуть навіть після їхньої відставки. На думку президента, великих успіхів у трансформації країни вже досягли міністерства енергетики, цифрової трансформації, інфраструктури та охорони здоров'я.
Раніше стало відомо, що в Трускавці "Слуги народу" почали збір підписів за відставку Разумкова. За словами нардепа Олексія Устенка, за відсторонення спікера Верховної Ради вже висловилися понад 150 осіб.