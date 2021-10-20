Рейтинг Зеленского упал после отставки Разумкова, "вагнергейта" и "Досье Пандоры", — КМИС

Большинство украинцев верят, что у Зеленского есть офшорные счета за рубежом, а также, что высшее руководство страны причастно к срыву операции по поимке "вагнеровцев".

Рейтинг президента Владимира Зеленского значительно упал на фоне недавних политических событий — отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады, публикации результатов расследования об офшорах "Досье Пандоры" и "вагнергейта". Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный среди 1200 респондентов с 15 по 18 октября.

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Согласно опросу, наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов имел бы действующий глава государства Владимир Зеленский — 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, 19,1% среди всех опрошенных. Далее за ним идут народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (15,6% и 12,1% соответственно) и нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2% и 9,4%)

Общий рейтинг по итогам опроса выглядит следующим образом:

Президент Украины Владимир Зеленский — 24,7% (19,1%);

Петр Порошенко ("Европейская солидарность") — 15,6% (12,1%);

Юлия Тимошенко ("Батькивщина) — 12,2% (9,4%);

Юрий Бойко (ОПЗЖ) — 9,4% (7,3%);

Игорь Смешко ("Сила и честь") — 7,8% (6%);

Дмитрий Разумков (экс-спикер Верховной Рады, нардеп) — 7,1% (5,5%);

Евгений Мураев ("Наши") — 6,2% (4,8%);

Владимир Гройсман ("Украинская стратегия") — 5,3% (4,1%);

Олег Ляшко ("Радикальная партия")— 5,1% (4,0%);

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) — 2,9% (2,3%);

Олег Тягнибок (ВО "Свобода") — 1,3% (1,0%);

Кира Рудык ("Голос") — 0,8% (0,6%).

[ + – ] Президентский рейтинг от КМИС

Отставка Разумкова

Что касается отзыва Разумкова с должности спикера Верховной Рады, то к этому событию негативно относятся 39,1% опрошенных, в то время как позитивно об этом высказались 8% украинцев. 44,1% респондентов безразличны к этому вопросу.

Большинство опрошенных (57,2%) считают, что отставка Разумкова ничего не изменит, 24,3% респондентов увидели в увольнении спикера "превращение парламента в послушный инструмент Офиса президента". Ускорения реформ в Украине после отзыва главы Верховной Рады ожидают 6,6% украинцев.

Вагнергейт

На вопрос социологов о том, знают ли что-нибудь, читали или видели о срыве операции украинских спецслужб по задержанию боевиков из российской частной военной армии Вагнера — "Вагнергейте" — 51,5% респондентов ответили утвердительно, хотя лишь 11,6% из них утверждают, что хорошо проинформированы в этом вопросе. 39,9% украинцев заявили, что знают об инциденте, но не в курсе его деталей, а 46,8% респондентов сообщили, что слышат об этом впервые.

39,5% опрошенных считают, что срыв возможной спецоперации произошел из-за передачи или "слива" информации со стороны украинских властей, еще 19,7% винят в этом недостаток профессионализма и ошибки высшего руководства страны. В качестве причины провала операции 8,9% назвали непрофессионализм украинских спецслужб, а еще 7,7% опрошенных считают, что российские или белорусские спецслужбы могли сами узнать о спецоперации и сорвать ее. В случайное стечение обстоятельств верят 2,7% украинцев.

Досье Пандоры

61,7% знают о международном расследовании офшоров Pandora Papers ("Досье Пандоры"), только 13,8% из них считают, что хорошо проинформированы касательно этого инцидента. 47,9% опрошенных утверждают, что слышали о расследовании, но не знают его деталей.

В то же время 77,1% респондентов считают недопустимым владение офшорными счетами за рубежом со стороны высших должностных лиц страны и ведущих политиков. Не видят в этом ничего плохого 15,6% украинцев.

Однако вне зависимости от того, знали ли респонденты о "Досье Пандоры", 56,9% из них верят, что президент Зеленский и его партнеры по бизнесу имеют офшорные счета за рубежом, а украинский олигарх Игорь Коломойский мог выводить из ПриватБанка деньги, в том числе через счета "Студии "Квартал 95". Не верят в это 22,6% опрошенных.

Среди тех, кто утверждает, что хорошо осведомлен о "Досье Пандоры", результатам расследования верят 85,4% украинцев, обратного мнения придерживаются 11,6% опрошенных. В группе украинцев, которые слышали об инциденте, но не знают деталей, эти показатели составили 60,8% и 20,3% соответственно, а среди людей, которые не слышали о расследовании, верят его результатам 42,3% опрошенных, не верят — 29,4%.

На вопрос социологов о том, в каком направлении движутся дела в стране, 61,7% украинцев ответили "в неправильном", обратного мнения придерживаются 22,7% опрошенных.

Выводы из исследования КМИС

Социологи констатировали, что рейтинг Зеленского заметно снизился по сравнению с сентябрьским опросом, когда уровень поддержки главы государства составлял 33,3% среди тех кто определился с выбором и 25,4% среди всех респондентов — падение составило 8,6 и 6,3 процентных пунктов соответственно. Социологи допустили, что это может быть связано с тем, что в сентябре в списке кандидатов не было бывшего главы украинского парламента Дмитрия Разумкова.

Негативная динамика поддержки президента, по словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, может быть связана с одновременным влиянием таких событий, как "вагнергейт", "Досье Пандоры" и отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады на фоне обсуждения коммунальных тарифов. В то же время Грушецкий отметил, что падение рейтинга Зеленского наблюдается еще с момента проведения опроса в мае этого года.

В то же время с последнего месяца весны выросла поддержка Разумкова — однако в этом случае стоит учитывать, что у него в последнее время было сильное внимание со стороны СМИ, добавили в КМИС.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комментируя этот метод Грушецкий объяснил, что респонденты, опрошенные методом телефонных интервью, более состоятельные, имеют несколько выше уровень образования и несколько более активны, чем респонденты, опрошенные методом личных интервью.

Ранее Зеленский высказывался касательно всех событий, которые, по предположению социологов института, могли повлиять на его рейтинг.

Так, глава государства перед отставкой Разумкова с должности спикера парламента обвинял его в вынесении разногласий внутри провластной команды в общественное поле. Также Зеленский упрекнул уже бывшего главу Рады в том, что его позиция касательно деолигархизации и санкций не совпадает с мнением партии. В то же время президент назвал процесс увольнения спикера "внутрифракционным делом".

Что касается "вагнергейта", то Зеленский заверил, что Украина не вела спецоперацию по поимке российских боевиков из ЧВК "Вагнера".

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — идея других стран и то, что Украина максимально затягивали в этот вопрос — правда", — сказал глава государства.

Помимо этого, реагируя на расследование "Досье Пандоры", Зеленский не стал отрицать, что использовал офшоры в других странах. Однако он заверил, что "Квартал 95" использовал иностранные счета, чтобы не позволить властям при президентстве Виктора Януковича давить на студию. При этом президент отметил, что отмыванием денег через офшоры ни он, ни другой член "Квартала" не занимался.