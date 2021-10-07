"Підстави є": Арахамія розповів про можливе позбавлення Разумкова депутатського мандата (відео)

Під час спілкування із журналістами лідер фракції "слуг" почав стверджувати, що все залежатиме від того, як Разумков "буде працювати".

У фракції "Слуга народу" поки не визначилися з рішенням стосовно депутатського мандата позбавленого керівництва ВР Дмитра Разумкова. Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія на брифінгу 7 жовтня.

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При цьому підстави для позбавлення мандата ексспікера Ради є, стверджує представник політсили.

"Ми ще не знаємо. Юристи кажуть, що є підстави... Подивимося, як Разумков буде працювати", — сказав Арахамія.

Також відомо, що поки фракція не розглядала це питання.

"Він каже, що буде працювати на благо виборців. Коли він йшов у Раду — це виборці "Слуги народу". Якщо він буде працювати на благо виборців "Слуги народу" — це одна справа, якщо навпаки — інша", — додав глава фракції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада зняла Разумкова з посади спікера парламенту. "За" таке рішення проголосували 284 нардепи.

Раніше Разумков заявляв, що звернеться до суду в разі, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.