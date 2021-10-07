"Основания есть": Арахамия рассказал о возможном лишении Разумкова депутатского мандата (видео)

В ходе общения с журналистами лидер фракции "слуг" начал утверждать, что все будет зависеть от того, как Разумков "будет работать".

Во фракции "Слуга народа" пока не определились с решением касаемо депутатского мандата лишенного руководства ВР Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия на брифинге 7 октября.

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При этом основания для лишения мандата экс-спикера Рады есть, утверждает представитель политсилы.

"Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать", — сказал Арахамия.

Также известно, что пока фракция не рассматривала этот вопрос.

"Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать во благо избирателей "Слуги народа" — это одно дело, если наоборот – другое", — добавил глава фракции.

Напомним, 7 октября Верховная Рада сняла Разумкова с должности спикера парламента. "За" такое решение проголосовали 284 нардепа.

Ранее Разумков заявлял, что обратится в суд в случае, если его попытаются лишить депутатского мандата.