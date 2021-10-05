Разумков обещает идти в суд, если "Слуга народа" лишит его депутатского мандата (видео)
По словам действующего председателя Рады, депутатский мандат необходим ему для того, чтобы "выполнять данные людям обещания".
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении идти в суд в том случае, если его попытаются лишить депутатского мандата. Об этом спикер заявил 5 октября в эфире телеканала "Прямой".
"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал…", — рассказал спикер.
Парламентарий отметил, что речь идет "уже не о должностях, а о людях". Также Разумков в очередной раз заявил, что по закону его не имеют права лишить мандата, однако допустил такой сценарий.
Ранее 5 октября Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Перед тем, как парламентарии за это проголосовали, спикер заявил о конфликте интересов и передал ведение заседания первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.
Фокус ранее писал о том, что Разумкова удалили из фракционных чатов "Слуги народа". Сам спикер Рады объяснил это тем, что "не все любят критику".
Напомним, что Рада официально запустила процедуру отзыва Разумкова с поста спикера парламента. Сам Разумков заверил, что процедура будет происходить в соответствии с регламентом.
По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за отставку Разумкова в сессионном зале проголосуют более 240 народных депутатов.