"Не все любят критику": Разумкова удалили из чатов партии "Слуги народа" (видео)

Спикер Верховной Рады заверил журналистов, что у него "объективно не хватает времени" на чаты, а с людьми он предпочитает общаться вживую.

Спикера парламента Украины Дмитрия Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа". Об этом стало известно во время брифинга относительно вероятной отставки Разумкова.

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[ + – ] Дмитрий Разумков подтвердил, что его удалили из партийных чатов (с 11:30)

По словам Главы Верховной рады, его исключили из чатов 4 октября во время заседания Согласительного совета.

"Не все любят критику. Ее следует слышать, потому что она тебе помогает исправлять ошибки, которые ты допускаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть уши, глаза, заткнуть рот и молчать. Видимо, это и привело к тому, что решили, что многовато меня в чатах", — рассказал Разумков.

В то же время спикер отметил, что для общения в чатах у него "объективно" не хватает времени, и использовал их больше для получения информации, добавив при этом, что предпочитает личное общение с людьми.

"Я видел своих коллег на совещании, и мы пообщались. Они высказали свою позицию", — ответил Разумков на вопрос, общается ли он с руководством партии " Слуга народа".

Напомним, что Верховная Рада официально запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста председателя украинского парламента. Сам Разумков заверил, что процедура будет происходить в соответствии с регламентом.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за отставку Разумкова в сессионном зале проголосуют более 240 народных депутатов.