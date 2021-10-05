"Не всі люблять критику": Разумкова видалили з чатів партії "Слуги народу" (відео)

Спікер Верховної Ради запевнив журналістів, що у нього "об'єктивно не вистачає часу" на чати, а з людьми він надає перевагу спілкуванню наживо.

Спікера парламенту України Дмитра Разумкова видалили з партійних і фракційних чатів "Слуги народу". Про це стало відомо під час брифінгу щодо ймовірної відставки Разумкова.

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[ + – ] Дмитро Разумков підтвердив, що його видалили з партійних чатів (з 11:30)

За словами Голови Верховної Ради, його видалили з чатів 4 жовтня під час засідання Погоджувальної ради.

"Не всі люблять критику. Її слід чути, тому що вона тобі допомагає виправляти помилки, які ти допускаєш. Коли ти цього не хочеш, то простіше закрити вуха, очі, заткнути рот і мовчати. Мабуть, це і призвело до того, що вирішили, що забагато мене в чатах", — розповів Разумков.

Водночас спікер зазначив, що для спілкування у чатах у нього "об'єктивно" не вистачає часу, і використовував їх більше для отримання інформації, додавши при цьому, що надає перевагу особистому спілкуванню з людьми.

"Я бачив своїх колег на нараді, і ми поспілкувалися. Вони висловили свою позицію", — відповів Разумков на питання, чи спілкується він з керівництвом партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що Верховна Рада офіційно запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови українського парламенту. Сам Разумков запевнив, що процедура відбуватиметься відповідно до регламенту.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за відставку Разумкова в сесійній залі проголосують більше 240 народних депутатів.