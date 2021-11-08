Разумков объявил полный состав своего объединения "Разумная политика" (список)
В него войдут 22 представителя "Слуги народа", один внефракционный нардеп и два члена "Батькивщины". Объединение официально создадут на следующей пленарной неделе.
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал обращение к действующему председателю парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика". В него войдут 25 народных депутатов, 22 из которых, помимо главы МФО, являются членами пропрезидентской фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует копия обращения, опубликованная на странице Разумкова в Facebook.
Полный список нардепов, которые войдут в объединение "Разумная политика" выглядит следующим образом:
- Дмитрий Разумков (СН)
- Владимир Козак (СН)
- Василий Мокан (СН)
- Роман Соха (СН)
- Андрей Николаенко ("Батькивщина")
- Нелли Яковлева (СН)
- Оксана Дмитриева (СН)
- Валерий Божик (СН)
- Дмитрий Микиша (СН)
- Артем Дмитрук (СН)
- Владимир Кабаченко ("Батькивщина")
- Ольга Солодуха (СН)
- Олег Воронько (СН)
- Александр Бакумов (СН)
- Людмила Буймистер (внефракционная)
- Ольга Коваль (СН)
- Иван Юнаков (СН)
- Михаил Новиков (СН)
- Роман Бабий (СН)
- Алина Загоруйко (СН)
- Константин Касай (СН)
- Дмитрий Гурин (СН)
- Евгений Петруняк (СН)
- Михаил Крячко (СН)
- Дарья Володина (СН)
Обращение о создании МФО уже находится на рассмотрении руководства парламента.
"На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" — заявил Разумков.
Напомним, Верховная Рада отправила Разумкова в отставку 7 октября, за это проголосовали 284 народных депутата. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого заявил о наличии оснований для лишения экс-спикера депутатского мандата.
Ранее Киевский международный институт социологии показал результаты исследования, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился на фоне недавних политических событий, в том числе и отставки Разумкова с поста спикера парламента.