Разумков объявил полный состав своего объединения "Разумная политика" (список)

В него войдут 22 представителя "Слуги народа", один внефракционный нардеп и два члена "Батькивщины". Объединение официально создадут на следующей пленарной неделе.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал обращение к действующему председателю парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика". В него войдут 25 народных депутатов, 22 из которых, помимо главы МФО, являются членами пропрезидентской фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует копия обращения, опубликованная на странице Разумкова в Facebook.

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Полный список нардепов, которые войдут в объединение "Разумная политика" выглядит следующим образом:

Дмитрий Разумков (СН) Владимир Козак (СН) Василий Мокан (СН) Роман Соха (СН) Андрей Николаенко ("Батькивщина") Нелли Яковлева (СН) Оксана Дмитриева (СН) Валерий Божик (СН) Дмитрий Микиша (СН) Артем Дмитрук (СН) Владимир Кабаченко ("Батькивщина") Ольга Солодуха (СН) Олег Воронько (СН) Александр Бакумов (СН) Людмила Буймистер (внефракционная) Ольга Коваль (СН) Иван Юнаков (СН) Михаил Новиков (СН) Роман Бабий (СН) Алина Загоруйко (СН) Константин Касай (СН) Дмитрий Гурин (СН) Евгений Петруняк (СН) Михаил Крячко (СН) Дарья Володина (СН)

Обращение о создании МФО уже находится на рассмотрении руководства парламента.

"На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" — заявил Разумков.

Напомним, Верховная Рада отправила Разумкова в отставку 7 октября, за это проголосовали 284 народных депутата. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого заявил о наличии оснований для лишения экс-спикера депутатского мандата.

Ранее Киевский международный институт социологии показал результаты исследования, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился на фоне недавних политических событий, в том числе и отставки Разумкова с поста спикера парламента.