Нардепа Артема Дмитрука виключать із фракції "Слуга народу"

Напередодні парламентарій з Одеси порівняв лідера монобільшості Арахамію з Мауглі та заявив, що той розмовляє мовою джунглів.

15 листопада під час засідання фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення розпочати процедуру виключення зі складу монобільшості народного депутата Артема Дмитрука. Про це повідомила прессекретарка політсили Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

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Артема Дмитрука обрали до Верховної Ради округу №133 (Київський район Одеси) як представника партії "Слуга народу". Парламентар є майстром спорту з паверліфтингу, багаторазовим чемпіоном України. Також він вигравав турніри з боксу, самбо та панкратіону, кросфіту та кросліфтингу.

У жовтні Дмитрук голосував проти ініційованого "слугами" відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради та призначення на цю посаду Руслана Стефанчука. А вже на початку листопада нардеп дав інтерв'ю виданню "Шарій.net", яке опинилося під санкціями Ради нацбезпеки й оборони України, в якому повідомив, що готовий до виключення з політсили.

Про те, що під час зборів фракції можуть порушити питання виключення Дмитрука з монобільшості на початку листопада, говорив лідер парламентського об'єднання Давид Арахамія. За словами Арахамії, Дмитрук почав "виляти" від політсили й у своїй медійній кампанії в Одесі використовує "точно не зелені кольори". Також глава "слуг" у Раді стверджував, що всередині фракції знайдеться достатньо голосів для виключення Дмитрука.

Дмитрук, коментуючи ці слова, порівняв свого колегу з політсили з Мауглі та заявив, що Арахамія "говорить мовою джунглів". Крім того, парламентарій підкреслив, що з нього "слуга народу" ніколи не вийде.