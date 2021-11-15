Нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"

Накануне парламентарий из Одессы сравнил лидера монобольшинства Арахамию с Маугли и заявил, что тот разговаривает на языке джунглей.

15 ноября в ходе заседания фракции "Слуга народа" было принято решение начать процедуру исключения из состава монобольшинства народного депутата Артема Дмитрука. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

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Артема Дмитрука избрали в Верховную Раду по округу №133 (Киевский район Одессы) как представителя партии "Слуга народа". Парламентарий является мастером спорта по паверлифтингу, многократным чемпионом Украины. Также он выигрывал турниры по боксу, самбо и панкратиону, кроссфиту и кросслифтингу.

В октябре Дмитрук голосовал против инициированного "слугами" отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и назначения на этот пост Руслана Стефанчука. А уже в начале ноября нардеп дал интервью оказавшемуся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины изданию "Шарий.net", в котором сообщил, что готов к исключению из политсилы.

О том, что во время собрания фракции могут поднять вопрос исключения Дмитрука из монобольшинства в начале ноября говорил лидер парламентского объединения Давид Арахамия. По словам Арахамии, Дмитрук начал "вилять" от политсилы и в своей медийной кампании в Одессе использует "точно не зеленые цвета". Также глава "слуг" в Раде утверждал, что внутри фракции найдется достаточно голосов для исключения Дмитрука.

Дмитрук, комментируя эти слова, сравнил своего коллегу по политсиле с Маугли и заявил, что Арахамия "говорит на языке джунглей". Кроме того парламентарий подчеркнул, что с него "слуга народа" никогда не получится.