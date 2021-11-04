Арахамія: у "Слузі народу" обговорять виключення з фракції нардепа Дмитрука (відео)

Під час спілкування з журналістами нардеп розповів, що його колега "виляє" від партійного курсу. А кольори його медійної кампанії в Одесі "точно не зелені".

Наступного тижня фракція "Слуга народу" обговорюватиме виключення зі своїх лав народного депутата Артема Дмитрука. Причиною цього стало "виляння" політика від фракційного курсу. Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив голова фракції Давид Арахамія.

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"За Дмитруком визначатимемося наступного тижня, обговорюватимемо питання. З Дмитруком не розмовляв. Я вважаю, що він виляє від фракції. Є люди, які йдуть проти (позиції фракції), а є люди, які виляють. Він зараз впливає — коли так, коли ні… Мені важко визначитися. Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, не зелені", — сказав нардеп.

Водночас Арахамія висловив упевненість, що всередині фракції вистачить голосів, за винятком Дмитрука.

[ + – ] Арахамія про виключення Дмитрука із фракції

"Якщо люди бачать, що це не представник політичної сили, тоді потрібно знайти в собі сміливість, прийти до своїх колег, з якими ти працюєш 2,5 роки, і сказати "Я вирішив піти у своє окреме плавання". А просто одягати зелену футболку, а потім робити все навпаки — мені здається, що це просто неправильна поведінка, не колегіальна", — додав Арахамія.

Відомо, що Дмитрук голосував проти ініційованого "слугами" відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради та призначення на цю посаду Руслана Стефанчука. Крім цього, нещодавно нардеп дав інтерв'ю виданню "Шарій.net", яке потрапило під санкції Ради нацбезпеки, у якому повідомив, що готовий бути виключеним із фракції.

Нагадаємо, що власника кількох спортивних клубів Артема Дмитрука було обрано до Верховної Ради після перемоги на виборах в окрузі №133 (Київський район Одеси) у 2019 році. Політик є майстром спорту з паверліфтингу, багаторазовим чемпіоном України. Також він вигравав турніри з боксу, самбо та панкратіону, кросфіту та кросліфтингу.

Раніше Фокус писав, як Дмитрук в Одесі втрутився в бійку за участю людей, які протестували проти забудови в одному з районів міста.

Останнім часом "слуги народу" неодноразово виключали своїх колег із фракції. Відповідне рішення приймалося щодо Людмили Буймістер, Олександра Дубінського, Олександра Юрченка, Гео Лероса та Євгена Шевченка.