"Слуга" Артем Дмитрук переліз через паркан будівництва в Одесі й втрутився в бійку (відео)

Почувши шум за парканом, народний обранець, який прийшов на зустріч із жителями в День міста, перестрибнув через нього. Деякі пішли за ним.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук у четвер, 2 вересня, втрутився в бійку за участю людей, які протестували проти будівництв в одному з районів Одеси, стверджуючи, що вони є незаконними. Про це він сам написав на своїй сторінці в Instagram та опублікував відповідне відео.

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За словами Дмитрука, об 11:00 йому і місцевим жителям вдалося зупинити будівництво на Старобазарному сквері, а вже о 15:30 теж саме було зроблено на проспекті Глушка, 17.

На одному з об'єктів депутат зрозумів, що за парканом будівництва, проти якого протестували люди, починається бійка. Після цього видно, як чоловік буквально перестрибує через високу огорожу, а за ним — ще кілька людей. Решта, прагнучи проникнути на територію будівництва, почали ламати ворота.

"І я не міг просто стояти на місці знаючи, що за парканом можуть побити людей, які відстоюють свої права", — так парламентарій прокоментував свій вчинок.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 16 серпня, правоохоронці затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова. Його підозрюють в нападі на слідчого. Юрист політика вже заявив, що після бійки у колишнього депутата почалися "проблеми зі здоров'ям". При цьому камери зафіксували той факт, що Балашов поліз у бійку першим.

Також повідомлялося, що, за даними Комітету виборців України, кожен п'ятий депутат із фракції "Слуга народу" відзначився в гучному скандалі. Йдеться про звинувачення в корупції, неетичну поведінку, проросійські заяви.