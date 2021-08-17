У Києві за бійку зі слідчим затримали екснардепа Балашова (відео)

Адвокат політика вже сказав — після інциденту в колишнього нардепа будуть "явні проблеми зі здоров'ям". Хоча на камерах видно, що політик першим почав штовхати силовика.

У понеділок, 16 серпня, правоохоронці затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова за підозру в нападі на слідчого. Минулу ніч політик провів у слідчому ізоляторі. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Балашова Ігор Черезов.

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За словами юриста, його підзахисний був затриманий "за незрозумілих слідчих дій" у Печерському районному відділі внутрішніх справ.

"Порушено ще одну справу, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого для клієнта ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справах", — написав адвокат.

Черезов додав, що після інциденту в РВВС у Балашова будуть "явні проблеми зі здоров'ям".

"Ніч він проведе в слідчому ізоляторі", — написав юрист ввечері в понеділок.

У коментарі виданню "Страна" Черезов пояснив, що політик затриманий "у зв'язку із сутичкою зі слідчим".

У той же день видання "Гордон" оприлюднило у своєму YouTube-каналі відео інциденту. На кадрах можна побачити, як Балашов першим штовхає слідчого плечем, після чого між ними почалася бійка.

[ + – ] Відео бійки Балашова зі слідчим

Уже сьогодні адвокат політика розповів, що Балашов усе ще перебуває в СІЗО і йому можуть вручити підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

"Чи буде він (Балашов — ред.) відпущений до розгляду запобіжного заходу — поки не відомо", — додав Черезов.

У чому ще звинувачують Балашова?

Версія правоохоронців

Зокрема, лідер партії "5.10" підозрюється в умисному пошкодженні об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України). Йдеться про розслідування, розпочате ще влітку 2016 року, яке стосується будівництва на ділянці в Печерському районі столиці. За даними журналістів, правоохоронці вважають, що при будівництві політик порушив поверховість у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра". Згідно з документами, на які посилаються журналісти, політик повинен був побудувати чотириповерховий будинок, однак на ділі виявилося, що будівля являє собою шестиповерховий будинок з мансардою, а з боку вулиці Редутної будинок був п'ятиповерховим з цокольним поверхом.

Уже 26 липня Печерський суд Києва відмовився відправляти Балашова під цілодобовий домашній арешт у цій справі.

Версія політика

Сам Балашов звинуватив у відкритті проти нього справи бізнесмена Євгена Черняка. У серпні 2020 року, між ними стався конфлікт у ході форуму Big money. Під час виступу на заході Балашов розповідав про свою партію "5.10", а після декількох спроб повернути розмову до бізнес-тематики, його попросили покинути форум.

Обережно, нецензурна лексика

[ + – ] Конфлікт на форумі Big money

Уже в серпні цього року Балашов на своєму YouTube-каналі випустив відео, у якому звинуватив Черняка в "замовленні" й організації проти нього "восьми суден" за статтею про приниження честі та гідності. Політик у ході виступу називає бізнесмена "черв'яком" і описує те, що відбувається з ним як повернення 90-х.

"Черв'як кошмарить Балашова протягом уже року (...) щоб зупинити потік правди", — стверджує екснардеп.

Обережно, нецензурна лексика

[ + – ] Відео Балашова, присвячене конфлікту з Черняком

У липні цього року в мережі з'явилося відео, як Балашов тікав від слідчих, які намагалися вручити йому повістку в тому ж місяці. Сам ексдепутат стверджує, що не тікав від правоохоронців. Після цього політик прийшов на допит у Печерське відділення поліції в костюмі Бетмена. Свій візит екснардеп завершив перестрілкою з правоохоронцями.