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У Києві за бійку зі слідчим затримали екснардепа Балашова (відео)

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Геннадій Балашов, бійка Балашова зі слідчим, Балашов в СІЗО, затримання Балашова
Фото: Ігор Черезов/Facebook | Балашов побився зі слідчим і потрапив у СІЗО

Адвокат політика вже сказав — після інциденту в колишнього нардепа будуть "явні проблеми зі здоров'ям". Хоча на камерах видно, що політик першим почав штовхати силовика.

У понеділок, 16 серпня, правоохоронці затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова за підозру в нападі на слідчого. Минулу ніч політик провів у слідчому ізоляторі. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Балашова Ігор Черезов.

За словами юриста, його підзахисний був затриманий "за незрозумілих слідчих дій" у Печерському районному відділі внутрішніх справ.

"Порушено ще одну справу, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого для клієнта ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справах", — написав адвокат.

Черезов додав, що після інциденту в РВВС у Балашова будуть "явні проблеми зі здоров'ям".

"Ніч він проведе в слідчому ізоляторі", — написав юрист ввечері в понеділок.

У коментарі виданню "Страна" Черезов пояснив, що політик затриманий "у зв'язку із сутичкою зі слідчим".

У той же день видання "Гордон" оприлюднило у своєму YouTube-каналі відео інциденту. На кадрах можна побачити, як Балашов першим штовхає слідчого плечем, після чого між ними почалася бійка.

Відео бійки Балашова зі слідчим

Уже сьогодні адвокат політика розповів, що Балашов усе ще перебуває в СІЗО і йому можуть вручити підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

"Чи буде він (Балашов — ред.) відпущений до розгляду запобіжного заходу — поки не відомо", — додав Черезов.

У чому ще звинувачують Балашова?

Версія правоохоронців

Зокрема, лідер партії "5.10" підозрюється в умисному пошкодженні об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України). Йдеться про розслідування, розпочате ще влітку 2016 року, яке стосується будівництва на ділянці в Печерському районі столиці. За даними журналістів, правоохоронці вважають, що при будівництві політик порушив поверховість у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра". Згідно з документами, на які посилаються журналісти, політик повинен був побудувати чотириповерховий будинок, однак на ділі виявилося, що будівля являє собою шестиповерховий будинок з мансардою, а з боку вулиці Редутної будинок був п'ятиповерховим з цокольним поверхом.

Уже 26 липня Печерський суд Києва відмовився відправляти Балашова під цілодобовий домашній арешт у цій справі.

Версія політика

Сам Балашов звинуватив у відкритті проти нього справи бізнесмена Євгена Черняка. У серпні 2020 року, між ними стався конфлікт у ході форуму Big money. Під час виступу на заході Балашов розповідав про свою партію "5.10", а після декількох спроб повернути розмову до бізнес-тематики, його попросили покинути форум.

Обережно, нецензурна лексика

Конфлікт на форумі Big money

Уже в серпні цього року Балашов на своєму YouTube-каналі випустив відео, у якому звинуватив Черняка в "замовленні" й організації проти нього "восьми суден" за статтею про приниження честі та гідності. Політик у ході виступу називає бізнесмена "черв'яком" і описує те, що відбувається з ним як повернення 90-х.

"Черв'як кошмарить Балашова протягом уже року (...) щоб зупинити потік правди", — стверджує екснардеп.

Обережно, нецензурна лексика

Відео Балашова, присвячене конфлікту з Черняком

У липні цього року в мережі з'явилося відео, як Балашов тікав від слідчих, які намагалися вручити йому повістку в тому ж місяці. Сам ексдепутат стверджує, що не тікав від правоохоронців. Після цього політик прийшов на допит у Печерське відділення поліції в костюмі Бетмена. Свій візит екснардеп завершив перестрілкою з правоохоронцями.