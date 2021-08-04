Потрібно адвокату зателефонувати: Балашов втік від слідчих, які намагалися вручити підозру (відео)

Погоня за Геннадієм Балашовим тривала близько трьох хвилин, після чого колишній народний депутат III скликання сів у свій автомобіль і поїхав.

Екснардеп і лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов тікав від слідчих, які намагалися вручити йому підозру, інформує Facebook-спільнота "Київ оперативний".

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На опублікованому відеоролику можна побачити, як Геннадій Балашов, почувши, як слідчий представляється, вийшов із закладу.

Колишній народний депутат заявив слідчим, що йому потрібно зателефонувати своєму адвокату і почав тікати від правоохоронців.

"Геннадію Вікторовичу, ви ж розумієте, що це трапиться (вручення підозри — ред.) рано чи пізно. Скажіть, ви відмовляєтеся отримувати повідомлення про підозру? Повістки вам приходили?", — запитав один зі слідчих.

Лідер політичної партії "5.10" Геннадій Балашов заявив, що не знає, чи приходили йому повістки від слідчих і знову почав тікати в невідомому напрямку.

Погоня за Геннадієм Балашовим тривала близько трьох хвилин, після чого колишній народний депутат III скликання сів у свій автомобіль і поїхав.

[ + – ] Геннадій Балашов тікає від слідчих

Ймовірно, у соцмережах опублікували "втечу" Геннадія Балашова від слідчих, які намагалися йому вручити повістку ще в липні 2021 року. Сам же екснардеп стверджував, що не тікав від співробітників правоохоронних органів і обіцяв з'явитися в управління поліції 19-20 липня.

26 липня Печерський суд Києва розглянув запобіжний захід Геннадію Балашову і відмовився відправляти лідера партії "5.10" під цілодобовий домашній арешт, про що клопотав представник сторони обвинувачення. Сам Геннадій Балашов проходить підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

Також Фокус розповідав, що Геннадію Балашову заборонили виїжджати з України. Заборона пов'язана із заборгованістю Балашова з виплати аліментів, що підтверджує опублікований ним витяг з реєстру виконавчих проваджень. У лютому 2021 року Геннадій Балашов не зміг вилетіти в Стамбул через заборону залишати територію України.