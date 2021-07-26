"Хованки від копів", "агенти під прикриттям" і "шантаж": суд розглянув запобіжний захід Балашову

Хоча вручення лідеру партії "5.10" підозри в руйнуванні пам'ятника вартувало зусиль, ризиків у його перебуванні на волі, поки розглядається справа, суд не знайшов.

Лідеру партії "5.10" Геннадію Балашову в понеділок, 26 липня, обирають запобіжний захід у Печерському районному суді столиці. Політик перебуває в статусі підозрюваного в кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (умисне руйнування або пошкодження обʼєктів культурної спадщини чи їх частин).

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За словами власне Балашова, слідчий клопотав судді, щоб той здав паспорт і далі не покидав свого житла в Києві, тобто був поміщений під цілодобовий домашній арешт.

На обрання запобіжного заходу керівник політсили прибув приблизно о 13:00. Він розмістив відповідну фотографію у Facebook і заявив, що обмежити свободу пересування йому намагаються вперше.

Приблизно о 15:00 політик там же відписав, що суддя для ухвалення рішення віддалився в дорадчу кімнату.

У чому підозрюють Балашова

Слідство вважає, що політик порушив норми Кримінального кодексу, зруйнувавши памʼятник культурної спадщини. Йдеться про будівництво 6-поверхової будівлі в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Вручити підозру йому збиралися 6 липня, однак навідуватися в Печерське управління поліції Балашов не захотів.

Далі, як повідомляє видання "Страна", посилаючись на джерела в лавах правоохоронців, вручити підозру політику намагалися в його столичному офісі, який знаменитий статуєю корови, що розташовується там. Помітивши керівника "лібертаріанців" у кафе "Liberty", слідчий почав оголошувати вголос зміст документа. Однак, як стверджують джерела, Балашов у той момент кинувся тікати. Уникнути статусу підозрюваного, однак, це не допомогло, і його подальша неявка до слідчого була б приводом клопотання поліції про його примусову доставку до суду під конвоєм для обрання вже більш жорсткого запобіжного заходу — тримання під вартою.

Варто зазначити, що власне Балашов не підтверджує справжність історії з його спробами уникнути вручення підозри і контактів зі слідчим. З його слів, зʼявитися в управління поліції він планував 19-20 липня, тобто на момент закінчення терміну давності щодо злочину. Політик також нарікав, що правоохоронці намагалися обманом наблизитися до нього фізично для примусової доставки і навіть маскувалися під клієнтів, які нібито хотіли прийти до нього на консультацію.

"Я сказав: "Вибачте, до побачення, зустрінемося наступного тижня". І я поїхав, а чого мені не їхати. Вони зараз подаватимуть інформацію, що типу я втік. Я нікуди не тікав, не ховаюся. Налаштований, щоб це робити страшно публічним і показати "зеленій команді" і Генпрокурору Венедіктовій чим займається Печерський РВВС і Печерська прокуратора. Якісь невідомі люди намагалися викликати мене кудись, тому що підозра вручається тільки слідчим і з дотриманням усіх процесуальних норм", — заявив керівник "5.10".

Справжньою метою початку розслідування щодо себе Балашов вважає шантаж із метою вимагання з нього грошей.

"Прокуратура разом із поліцією годується із Царського села, кошмарить бізнесменів і займається непотребством разом з усією Київською владою. А сама справа, яку вони інкримінують: щодо знесення памʼятника. А який памʼятник вони знесли, вони пʼять років не можуть встановити", — резюмував Геннадій Балашов.